Süt Üretiminde Dünyada İlk 10'da Olan Türkiye Tüketiminde AB Ülkelerinin Gerisinde

Dünyada süt üretimi yapan ülkeler arasında ilk 10 ülkede arasında olan Türkiye'de süt tüketiminin yılda kişi başına 25 litre seviyesinde seyrettiğini açıklayan Amasya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Zekeriya Şeker, bu oranın AB ülkelerinin gerisinde olduğuna dikkat çekti.

21 Mayıs Dünya Süt Günü dolayısıyla okullar arasında düzenlenen resim yarışması ödül töreninde konuşan Zekeriya Şeker, Türkiye'nin dünyada süt üretimi yapan ülkeler arasında 10. sırada olmasına rağmen süt içimi konusunda ise en düşük noktalarda olduğunu belirterek, "Bugün İzlanda'da yılda kişi başına 100 litre kadar, İspanya'da 80 litre, Fransa'da 50 litre olarak süt tüketimi tespit edilmişken bu miktar Türkiye'de ancak 25 litre" diye konuştu.

Şeker, sütün insan hayatındaki önemine dikkat çekip kullanımını artırmak üzere çalışmalarda bulunulduğunu söyledi.

Okullar arası resim yarışmasına ise bir köy okulu damga vurdu. Büyük Kızılca Ortaokulundan Emre Deveci birincilik, Hatice Ravza Köse ise üçüncülük elde etti. Yarışma dolayısıyla derece alan öğrencilere ödülleri verildi. - AMASYA