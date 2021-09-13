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Susuz tarladan, devasa acur yetiştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Susuz tarladan, devasa acur yetiştirdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir çiftçi sulama imkanı bulunmayan tarlasında mevsim şartlarının kuraklığına rağmen boyu 100 santimetreye ulaşan acur yetiştirdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir çiftçi sulama imkanı bulunmayan tarlasında mevsim şartlarının kuraklığına rağmen boyu 100 santimetreye ulaşan acur yetiştirdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Mehmet Hasırcı, eşi Naime Hasırcı ile birlikte Sarımsak Çukuru mevkisinde bulunan tarlasında ata tohumundan acur yetiştirmeye karar verdi. Sulama imkanı bulunmayan tarlada mevsim şartlarının kurak geçmesine rağmen boyları 75 ile 100 santimetre arasında değişen acur yetiştirmeyi başardı.

Dedelerinden kalma atalık tohumlarla tarım yaptıklarını söyleyen çiftçi Mehmet Hasırcı, "Her yıl yetiştirdiğimiz ürünlerden gelecek yıl için tohum alırız. Başka tohum kullanmayız. Tarım ilacı kullanmadık. Bu yıl kurak geçti. Zaten, tarlamız kırsal alanda sulama imkanımız da yok. Şükürler olsun devasa acurlarımız oldu. Karpuz ve kavunlarımızda ata tohumundan çok lezzetli oldular" dedi.

Hasırcı, devasa acurların tanesinin yaklaşık 10 kilograma kadar ulaştığını söyledi. - MANİSA

Susuz tarladan, devasa acur yetiştirdi

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