Suşehri'nde Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kuran'ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün yıllık çalışma programına uygun olarak, Suşehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü programı dahilinde, Suşehri Fen Lisesi koordinatörlüğünde lise ve orta okullarda Kur'an-ı Kerim'i seçmeli ders olarak okutulan okullar arasından yarışma düzenlendi.

İlçede bulunan Hz. Ebubekir Cami'inde düzenlenen yarışmaya, 6 lise ve 5 ortaokul öğrencisi katıldı. Yarışmada liseler arasında birinciliği Kazım Ayan Anadolu Lisesi öğrencilerinden Barış Kütükçü, ortaokullar arasında ise Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Enes Görkem Bahadırlı birinci oldular.

Dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda verileceği belirtildi. Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube müdürü Fikri Çevik, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - SİVAS