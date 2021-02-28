Survivor ödül oyununu kim kazandı? 25 Şubat Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 25 Şubat Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümünde, iki takım arasındaki mücadele nefesleri kesti. 25 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor bugün ödül oyunu oynanıyor. 25 Şubat Perşembe ödül oyunu ödülü ne? Muhteşem ödül nedir? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü nedir?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

25 Şubat Perşembe ödül oyunu kazananı henüz belli olmadı. Şuanda ödül oyunu 4-2 Ünlüler'in üstünlüğü ile devam ediyor.

Gönüllüler ödül oyununu 10-8 kazandı. Ödülün sahibi oldu.

ÖDÜL OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

ÜNLÜLER 8 - 10 GÖNÜLLÜLER

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Ödül oyununu kazanan takım tavuk menüsünün sahibi olacak. 25 Şubat Perşembe Survivor ödül oyunu ödülü tavuk menüsü oldu.

25 ŞUBAT SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununun ardından eleme adayı kim? sorusu yanıt buldu. Haftanın ilk eleme adayı ünlüler takımından Öykü Çelik oldu.

27 ŞUBAT

survivor'da takımlar arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele edildi. Oyunu gönüllüler takımı kazanınca ünlüler ada konseyi yaptı.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı kendi arasında bir ismi haftanın ilk eleme adayı olarak belirledi. Takım arkadaşları tarafından en çok ismi yazılan isim olan Öykü Çelik bu haftanın ilk eleme adayı oldu.

Öykü, "Bu karara saygı duyuyorum. Ben de sevdiğim halde güçsüz gördüğüm isimleri yazdım. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi

25 ŞUBAT

Survivor Türkiye 2021'de 8. hafta heyecanı takım kaptanlarının seçilmesiyle başladı. Sezon başından beri kaptanlık yapan Barış artık bu sorumluluğu istemediğini söyledi. Yapılan oylama ile ünlülerde yeni kaptan İsmail oldu. Gönüllülerde ise Yunus Emre Karabacak kaptan seçildi.Ada şartlarında yarışmacılar için büyük önem taşıyan yiyecek ödülü bu hafta tavuk parçaları içeren menü yiyecek olarak açıklandı. Açlık çeken yarışmacılar ödülü almak için parkurda elinden gelenin en iyisini yaptı. Oyun öncesi iki takım arasında avantaj oyunu oynandı. Bayrak yarışında avantaj oyununu kazanan gönüllüler oldu.

Bir kez daha oyun için parkurda karşılaşan takımlar bu defa canını dişine taktı. Oyunun başında farkı ünlüler açtı ancak daha sonra gönüllüler takımı rakibine yetişti. Geriden gelen gönüllüler ünlüleri yakaladı ve öne geçti. Son turda parkura çıkan Çağrı ve Poyraz oyunun kaderini belirledi. Poyraz'ın atışı ile 10-8 skorla ödül oyunu gönüllülerin oldu.