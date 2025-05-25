TV8'in uzun soluklu yarışması Survivor, 23 Mayıs akşamı eleme düellosu ile heyecanlı anlara neden oldu. Bu haftanın eleme adayları adada kalmak için mücadele ediyor. Elenen yarışmacı merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi 25 Mayıs Pazar?

SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor veda eden son yarışmacı Dilşah oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

İşte eleme adayları:

SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmektedir. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alıyor.

SURVİVOR KİM ELENDİ 25 MAYIS PAZAR?

Survivor'da elenen isim bu akşam elli olacak. Sayfamızı takip edebilirsiniz.