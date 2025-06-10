TV8 ekranlarının nefes kesen yarışması Survivor All Star 2025'te büyük final öncesi heyecan zirveye ulaştı. Peki, Survivor ikinci finalist kim oldu?

BÜYÜK SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Büyük final11-12-13 Haziran tarihlerinde İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleşecek. Canlı yayınla yapılacak finaller saat 19:00'da başlayacak.

1. FİNALİST KİM?

Survivor'dabüyük finale adını yazdıran ilk yarışmacı Batuhan Karacakaya oldu.

2. FİNALİST KİM?

Batuhan'dan sonra ikinci finalistin belli olacağı final mücadelesinde Adem, Ayşe, Volkan ve Sevgi zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmada Sevgi ve Ayşe elenirken, finalde Volkan ve Adem mücadelesi yaşandı. Heyecan dolu karşılaşmada rakibi Volkan'ı eleyen Adem Survivor'da 2. finalist oldu.