Survivor ikinci aday kim oldu? 9 Mayıs Survivor eleme adayları kimler?
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Survivor ikinci aday kim oldu? 9 Mayıs Survivor eleme adayları kimler?

Survivor ikinci aday kim oldu? 9 Mayıs Survivor eleme adayları kimler?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Survivor ikinci aday kim oldu? Survivor 9 Mayıs kim elendi merak ediliyor. Haftanın SMS 1. leri eleme adaylarını söylemesiyle birlikte ikincş eleme adayı merak ediliyor. Peki bu hafta Survivor kim elendi? Survivor elenen isim kim oldu? Survivor bu hafta hangi isim elendi? Eleme adayları kimler? SMS 1. leri kimler oldu?

9 Mayıs Pazar günü eleme olacak. Hangi isim elenecek merak konusu oldu. Şu anda elenecek ismin açıklanması bekleniyor. Peki, Survivor kim elendi? 9 Mayıs Survivor eleme adayları kimler? SMS birincileri kimler oldu? Hangi isimleri söyledi? 9 Mayıs SMS birincileri kimler oldu, hangi isimleri söyledi?

SURVİVOR İKİNCİ ADAY KİM OLDU?

Survivor 2021'de 18. haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda Batuhan eleme adayı olmuştu. 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım aday çıkarmak için konseye geldi. 88. Konseyde 2. Eleme adayı Poyraz oldu.

Survivor ikinci aday kim oldu? 9 Mayıs Survivor eleme adayları kimler? SMS birincileri kimler oldu? Hangi isimleri söyledi?

9 MAYIS SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2021'de 18. haftanın ilkdokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda Batuhan eleme adayı olmuştu.

88. bölümde, 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım aday çıkarmak için konseye geldi. 9 Mayıs Pazar günkü konseyde 2. Eleme adayı da belli oldu. Survivor ikinci eleme adayı Poyraz oldu.

1. eleme adayı- Batuhan

2. eleme adayı- Poyraz

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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