Survivor ikinci aday kim oldu? 9 Mayıs Survivor eleme adayları kimler?

Survivor ikinci aday kim oldu? Survivor 9 Mayıs kim elendi merak ediliyor. Haftanın SMS 1. leri eleme adaylarını söylemesiyle birlikte ikincş eleme adayı merak ediliyor. Peki bu hafta Survivor kim elendi? Survivor elenen isim kim oldu? Survivor bu hafta hangi isim elendi? Eleme adayları kimler? SMS 1. leri kimler oldu?