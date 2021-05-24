Survivor fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragmanı izle! Survivor 101. bölüm fragmanı izle!
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Survivor fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragmanı izle! Survivor 101. bölüm fragmanı izle!

Survivor fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragmanı izle! Survivor 101. bölüm fragmanı izle!
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Survivor 2021 101. Bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kıyasıya mücadele ederken zorlu parkurda kazanmak uğruna emek sarf ediyorlar. Survivor'ın 23 Mayıs 2021 Pazar akşamı 2. Dokunulmazlık Oyununu kim kazanacak? Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? Survivor fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragmanı izle! Survivor 101. bölüm fragmanı izle!

Survivor 2021 101. Bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kıyasıya mücadele ederken zorlu parkurda kazanmak uğruna emek sarf ediyorlar. Survivor'ın 23 Mayıs 2021 Pazar akşamı 2. Dokunulmazlık Oyununu kim kazanacak? Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? Survivor fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragmanı izle! Survivor 101. bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu 10-8 skorla Kırmızı takım kazandı.

YUNANİSTAN TAKIMI İLE BÜYÜK ÖDÜL OYUNU

Survivor'da bu akşam ada konseyinde Acun Ilıcalı, yarışmacılara bir müjde verdi. Yakın zamanda oynanacak ödül oyununda Survivor Yunanistan yarışmasındaki Mavi takım ve Kırmızı takım, Survivor Türkiye'deki aynı renkte takımlar ile birleşecek. Sonrasında karışan takım, büyük ödül oyununa çıkacak.

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Survivor fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragmanı izle! Survivor 101. bölüm fragmanı izle! - Haberler
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