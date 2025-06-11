SURVIVOR FİNALİSTLERİ KİM? 2025 Survivor All Star finalistleri kim oldu, finalde kimler yarışacak?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2025 sezonunda yarışmacılar arasında kıyasıya rekabet devam ederken, büyük finale kalan isimler netleşti. Peki, Survivor 2025 finalistleri kim oldu, final ne zaman yapılacak?

SURVIVOR FİNALİSTLERİ KİM?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği ve her sezonuyla büyük ses getiren Survivor All Star 2025 sezonunun finalistleri belli oldu. Zorlu parkurlar, bireysel dokunulmazlık oyunları ve eleme düelloları sonunda adını finale yazdıran 4 isim şu şekilde sıralandı:

Survivor 2025 Finalistleri:

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıçcı

Volkan

Ayşe

Son haftalarda performans oyunlarıyla dikkat çeken bu dört yarışmacı, Survivor 2025 büyük finaline çıkmaya hak kazandı. Ayşe, Volkan ve Sevgi ile girdiği düello oyununu kazanarak finale kalan son isim oldu. Özellikle Volkan'ın sürpriz yükselişi ve Batuhan'ın istikrarlı performansı final heyecanını daha da artırdı.

SURVIVOR FİNAL NE ZAMAN?

Büyük final, 13 Haziran 2025 Cuma akşamı, İstanbul'da yapılacak özel canlı yayınla ekranlara gelecek. Finalde halk oylaması devreye girecek ve SMS oylarıyla Survivor All Star 2025 şampiyonu belli olacak.