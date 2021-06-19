Survivor'daki halinden eser yok! Ringde Fransız rakibini perişan eden Sabriye, MMA tarihine geçti

2017 ve 2019 sezonlarında Survivor'da yarışan Sabriye Şengül, MMA'da kazanan ilk kadın Türk dövüşçü oldu. Dubai'de düzenlenen MMA (Karma Dövüş Sanatları) maçında Sabriye Şengül, Fransız rakibi Mona Ftouhi ile karşı karşıya geldi. Sabriye rakibine kıyasla daha fazla puan alması sebebiyle maçı galibiyetle tamamladı. Bu sonuçla Sabriye tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

Sabriye Şengül, MMA'da Fransız rakibini devirerek maç kazanan ilk kadın Türk kadın dövüşçü oldu. Şengül, rakibine kıyasla daha fazla puan alınca geceyi zaferle tamamladı ve böylece tarihe adını yazdırdı.

PUANLAMA YÖNTEMİNE BAŞVURULDU

Karşılaşmanın normal süresinde nakavt olmayınca, maçın hakemi puanlama yöntemine başvurdu.Rakibine kıyasla daha fazla puan alması sebebiyle galip gelen taraf Sabriye Şengül oldu.

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?

Sabriye Şengül 12 Kasım 1988 yılında Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde doğdu. Spora hentbol oynayarak başladı. Daha sonra hentbol hocasının tavsiyesiyle 2006'da boksa geçiş yaptı. Türkiye şampiyonlukları, uluslararası boks şampiyonluğu ve K1 Dünya Karması şampiyonluğu kazandı.

23 Nisan 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıktı ve Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle'yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.

Sabriye, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor isimli yarışmada da 2017 ve 2019 sezonlarında yarışmıştır. Survivor'da ününe ün katan Sabriye, yarışmanın ardından dövüş kariyerine geri döndü ve son olarak MMA'de dövüş kazanan ilk Türk kadın olmuştur.