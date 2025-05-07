Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması

Hangi ülke daha güçlü? Pakistan'ın bir adım önde olduğu tek alan var
35 dakikalık zirve! İşte Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası

35 dakikalık zirvede ne konuşuldu? İşte görüşmenin perde arkası
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 6 Mayıs 2025 Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 6 Mayıs 2025 Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor All Star 2025'te 6 Mayıs tarihli dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı merak konusu oldu. Zorlu mücadele sonrası dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme potasına giren yarışmacı belli oldu. İşte Survivor'da son gelişmeler...

Survivor All Star 2025'te rekabet her geçen gün daha da kızışırken, 6 Mayıs akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu ve ardından açıklanan eleme adayı izleyicileri ekran başına kilitledi. Takımlar kıyasıya mücadele ederken, "Survivor'da eleme potasına kim girdi?" ve "Dokunulmazlığı kim kazandı?" soruları sosyal medyada gündem oldu. Peki, 6 Mayıs 2025 Salı günü Survivor'da yaşananlar nelerdi? İşte, detaylar...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2025'te 6 Mayıs akşamı oynanan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Zorlu mücadele sonunda Mavi Takım galip gelirken, Kırmızı Takım ada konseyinde yeni bir eleme adayı belirlemek zorunda kaldı.

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 6 Mayıs 2025 Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?Survivor'da eleme adayı kim oldu

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2025'te 6 Mayıs akşamı yapılan oylama sonucunda, Kırmızı Takım'dan Batuhan Gökgöz, haftanın üçüncü eleme adayı olarak belirlendi. Böylece daha önce potaya çıkan Mehmet Özyay ve Sedat Kapurtu ile birlikte Batuhan da elenme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 6 Mayıs 2025 Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?6 Mayıs 2025 Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı

Bu hafta Survivor eleme potasında yer alan üç isim:

  • Mehmet Özyay
  • Sedat Kapurtu
  • Batuhan Gökgöz

Survivor'da bu üç yarışmacı arasında yapılacak SMS oylaması ile elenecek isim kısa süre içinde belli olacak. Survivor 2025'te eleme heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor All Star'da Almeda diskalifiye edildi! Nedenini Acun Ilıcalı açıkladı

Şampiyon olması beklenen yarışmacı diskalifiye edildi!
'Victor Osimhen'in bonservisi Alınacak mı?' sorusuna Dursun Özbek'ten net yanıt

"Osimhen'in bonservisi Alınacak mı?" sorusuna Özbek'ten net yanıt
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
Yer: İstanbul! Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...

Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
2 kardeş evlerinde ölü bulundu, polis maske ve gözlüklü şüpheliyi arıyor

2 kardeş evde öldü bulundu, kamerayı izleyen polis harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.