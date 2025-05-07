Survivor'da eleme adayı kim oldu? 6 Mayıs 2025 Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor All Star 2025'te 6 Mayıs tarihli dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı merak konusu oldu. Zorlu mücadele sonrası dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme potasına giren yarışmacı belli oldu. İşte Survivor'da son gelişmeler...
Survivor All Star 2025'te rekabet her geçen gün daha da kızışırken, 6 Mayıs akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu ve ardından açıklanan eleme adayı izleyicileri ekran başına kilitledi. Takımlar kıyasıya mücadele ederken, "Survivor'da eleme potasına kim girdi?" ve "Dokunulmazlığı kim kazandı?" soruları sosyal medyada gündem oldu. Peki, 6 Mayıs 2025 Salı günü Survivor'da yaşananlar nelerdi? İşte, detaylar...
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2025'te 6 Mayıs akşamı oynanan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Zorlu mücadele sonunda Mavi Takım galip gelirken, Kırmızı Takım ada konseyinde yeni bir eleme adayı belirlemek zorunda kaldı.
SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star 2025'te 6 Mayıs akşamı yapılan oylama sonucunda, Kırmızı Takım'dan Batuhan Gökgöz, haftanın üçüncü eleme adayı olarak belirlendi. Böylece daha önce potaya çıkan Mehmet Özyay ve Sedat Kapurtu ile birlikte Batuhan da elenme riskiyle karşı karşıya kaldı.
Bu hafta Survivor eleme potasında yer alan üç isim:
- Mehmet Özyay
- Sedat Kapurtu
- Batuhan Gökgöz
Survivor'da bu üç yarışmacı arasında yapılacak SMS oylaması ile elenecek isim kısa süre içinde belli olacak. Survivor 2025'te eleme heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.