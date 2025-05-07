Survivor'da eleme adayı kim oldu? 6 Mayıs 2025 Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2025'te rekabet her geçen gün daha da kızışırken, 6 Mayıs akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu ve ardından açıklanan eleme adayı izleyicileri ekran başına kilitledi. Takımlar kıyasıya mücadele ederken, "Survivor'da eleme potasına kim girdi?" ve "Dokunulmazlığı kim kazandı?" soruları sosyal medyada gündem oldu. Peki, 6 Mayıs 2025 Salı günü Survivor'da yaşananlar nelerdi? İşte, detaylar...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2025'te 6 Mayıs akşamı oynanan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Zorlu mücadele sonunda Mavi Takım galip gelirken, Kırmızı Takım ada konseyinde yeni bir eleme adayı belirlemek zorunda kaldı.

Survivor'da eleme adayı kim oldu

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2025'te 6 Mayıs akşamı yapılan oylama sonucunda, Kırmızı Takım'dan Batuhan Gökgöz, haftanın üçüncü eleme adayı olarak belirlendi. Böylece daha önce potaya çıkan Mehmet Özyay ve Sedat Kapurtu ile birlikte Batuhan da elenme riskiyle karşı karşıya kaldı.

6 Mayıs 2025 Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı

Bu hafta Survivor eleme potasında yer alan üç isim:

Mehmet Özyay

Sedat Kapurtu

Batuhan Gökgöz

Survivor'da bu üç yarışmacı arasında yapılacak SMS oylaması ile elenecek isim kısa süre içinde belli olacak. Survivor 2025'te eleme heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.