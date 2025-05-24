SURVİVOR CANLI İZLE | TV8 ekranı ile 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü Survivor 2025 CANLI izle!

24 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı, TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Survivor 2025'te nefes kesen mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor. Yarışmayı anbean takip etmek isteyen Survivor tutkunları, "24 Mayıs Survivor yeni bölüm canlı izleme linki" ve "Survivor 2025 TV8 canlı yayın nasıl izlenir?" sorularının yanıtını araştırıyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği ve milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programı, bu akşam da heyecan dolu anlara sahne olacak. İşte, Survivor 2025'in bugünkü bölümüyle ilgili tüm canlı yayın bilgileri ve izleme seçenekleri…

SURVİVOR 2025 SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor 2025'in 24 Mayıs tarihli yeni bölümü, her zamanki gibi TV8 ekranlarında saat 20.00'de canlı olarak yayınlanacak. Heyecan dolu mücadeleleri kaçırmak istemeyen izleyiciler, televizyon yayınına ek olarak TV8'in resmi internet sitesi ve TV8 mobil uygulamaları üzerinden de bölümü canlı olarak takip edebilir.

TV8 Survivor 2025 CANLI izle

SURVİVOR ALL STAR'IN 24 MAYIS CUMARTESİ GÜNKÜ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor All Star 2025, 24 Mayıs Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Saat 20.00'de başlayacak olan bu heyecan dolu bölümde, yarışmacıları hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlayacak kritik mücadeleler bekliyor.

Bu akşamki bölümde haftanın dokunulmazlık oyunu sahne alacak. Takımlar, eleme potasına girmemek için parkurda kıyasıya rekabet edecek. Zorlu etaplar ve yüksek tempolu yarış, izleyicilere yine adrenalini yüksek anlar yaşatacak. Dokunulmazlığı kazanan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden taraf için eleme adayı belirleme süreci başlayacak.