SURVİVOR CANLI İZLE | 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü TV8 ekranı ile Survivor 2025 CANLI izle!

10 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı, TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Survivor 2025'te nefes kesen mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor. Yarışmayı anbean takip etmek isteyen Survivor tutkunları, "10 Mayıs Survivor yeni bölüm canlı izleme linki" ve "Survivor 2025 TV8 canlı yayın nasıl izlenir?" sorularının yanıtını araştırıyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği ve milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programı, bu akşam da heyecan dolu anlara sahne olacak. İşte, Survivor 2025'in bugünkü bölümüyle ilgili tüm canlı yayın bilgileri ve izleme seçenekleri…

SURVİVOR 2025 SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor 2025'in 10 Mayıs tarihli yeni bölümü, her zamanki gibi TV8 ekranlarında saat 20.00'de canlı olarak yayınlanacak. Heyecan dolu mücadeleleri kaçırmak istemeyen izleyiciler, televizyon yayınına ek olarak TV8'in resmi internet sitesi ve TV8 mobil uygulamaları üzerinden de bölümü canlı olarak takip edebilir.

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SURVİVOR ALL STAR'IN 10 MAYIS CUMARTESİ GÜNKÜ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Bugünkü bölümde dokunulmazlık oyunu, ada konseyi ve eleme potasına giren yarışmacılar arasında yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Hem fiziksel mücadele hem de stratejik kararların ön planda olacağı yeni bölümde tansiyonun yüksek olması bekleniyor.