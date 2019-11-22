Suriyeli hamalların 'kasa indirme' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı (2)

22.11.2019 23:24 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:24

İKİ KARDEŞ TUTUKLANDIKayseri'de, meyve- sebze halinde, Suriyeli hamallar arasında 'kasa indirme' nedeniyle çıkan kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu iki kardeş Muhammed Ahmet G. (24) ve kardeşi Eymen G. (19), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, babaları ise Zekeriya G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA