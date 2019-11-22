Suriyeli hamalların 'kasa indirme' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı (2)
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Suriyeli hamalların 'kasa indirme' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı (2)

sebze halinde, Suriyeli hamallar arasında 'kasa indirme' nedeniyle çıkan kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu iki kardeş Muhammed Ahmet G. (24) ve kardeşi Eymen G.

22.11.2019 23:24 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:24
Suriyeli hamalların 'kasa indirme' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı (2)

 

İKİ KARDEŞ TUTUKLANDIKayseri'de, meyve- sebze halinde, Suriyeli hamallar arasında 'kasa indirme' nedeniyle çıkan kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu iki kardeş G. (24) ve kardeşi Eymen G. (19), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, babaları ise Zekeriya G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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