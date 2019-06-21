"Suriye Krizinde KOBİ'ler, Bölge Ekonomisine Entegrasyon" konferansı

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Suriyeli sığınmacılar için birçok çalışma yaptıklarını belirterek, "Ülkeleri düzeldiğinde oraya dönünce burada aldıkları mesleki eğitimlerle daha iyi imkanlarla iyi işler yapabileceklerine inanıyorum." dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliğinde düzenlenen "Suriye Krizinde KOBİ'ler, Bölge Ekonomisine Entegrasyon" başlıklı konferans, kentteki bir otelde gerçekleştirildi.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, konferanstaki konuşmasında, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada göç faaliyetlerinin oluştuğunu anımsattı.

Zorunlu olarak ülkesini terk ederek kente gelenlere "Kucak açtıklarını" aktaran Kızıltan, "Mersin birlikte yaşama kültürü gelişmiş bir kent; göçle gelen insanların yadırganmadığını biliyoruz. MTSO olarak misafirlerimize kucak açtık, her türlü hizmeti veriyoruz." dedi.

Kızıltan, sığınmacılar için birçok çalışma yapıldığını vurgulayarak, "Misafirlerin kente ve ülkeye adapte olmaları, meslek sahibi olup kendi yaşamlarını iyi sürdürebilmeleri konusunda EBRD desteğiyle gerçekten çok iyi çalışmalar yaptık. Umarım, misafirlerimizin ülkesindeki şartlar düzelir ve dönmek isterler. Ülkeleri düzeldiğinde oraya dönünce burada aldıkları mesleki eğitimlerle daha iyi imkanlarla iyi işler yapabileceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Direktörü Güven Sak da Suriyelilerin Türkiye ekonomisine entegrasyonunun önemli olduğunu belirterek, konunun üzerinde durulması gerektiğine işaret etti.

EBRD ile birlikte "Mülteciler Tarafından Yönetilen Firmalar Odağı ile İş Dünyası ve Yatırım Performansı Araştırması" gerçekleştirildiğini aktaran Sak, 200 Türk, 200 de Suriyeli işletmeyle anket çalışması yapıldığını söyledi.

Sak, araştırmaya 2017'de başlandığını, sonuç raporunun da 2018'de çıktığını ifade ederek, "TEPAV ile EBRD'nin anketine göre, Suriyeli girişimcilerin yüzde 10,9'u Türkiye'den önce bir başka ülkede girişimcilik faaliyetinde bulunmuştur. Girişimcilerin yüzde 24,6'sı ilk defa işletme kuran yeni girişimciler. Yüzde 55,4'ü ihracat yapıyor." diye konuştu.

Sak, Suriyeli işletmelerin, Türkiye ve Suriye arasındaki ihracatı hareketlendirdiğini vurgulayarak, "Türkiye ile Suriye arasındaki ihracat iç savaş nedeniyle 2010-2012 arasında önce düşüyor, sonrasında Suriyeli firmaların kurulmasıyla ihracat rakamı tekrar eski düzeyine ulaşıyor. Sınırın öteki tarafında hala işleyen bir ağ olduğunu bu firmaların ilişkilerine bakıldığında görebiliyorsunuz." ifadesini kullandı.

EBRD Kıdemli Yöneticisi Serpil Çetinçift de sığınmacılar konusunda Türkiye'de yaptıkları çalışmaları ve mevcut çalışmalara EBRD'nin katkılarını anlattı.

Kaynak: AA