"Sürekli dezenfekten ve kolonya kullanımına dikkat"
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Murat Çelik, Denizli, Sağlık

"Sürekli dezenfekten ve kolonya kullanımına dikkat"

- Sürekli dezenfekten ve kolonya kullanımına dikkat! 'Korona virüsünden korunayım' derken başka hastalıklara yakalanmayın Op. Dr. Murat Çelik: "Her dakika dezenfekten ve kolonya kullanımı ile el floranızı bozmayın" Op. Dr.

18.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:59

- Sürekli dezenfekten ve kolonya kullanımına dikkat!

'Korona virüsünden korunayım' derken başka hastalıklara yakalanmayın

Op. Dr. Murat Çelik:

"Her dakika dezenfekten ve kolonya kullanımı ile el floranızı bozmayın"

DENİZLİ - Op. Dr. Murat Çelik, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfektan ve kolonya gibi ürünlerin bilinçsizce kullanımına dikkat çekerek, "Elinizin florasını bozarsınız, her gün her dakika elimizi antiseptiklerle bozarsak daha çok enfeksiyonlara yol açarız. Günde 50 defa kolonyayla elimizi yıkarsak mutlaka el floramızı bozarız ve hastalıklara da davetiye çıkarırız" dedi.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Murat Çelik, beraberinde Başhekim Yardımcıları İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Dündar Güngör, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Şefik Tarlan, Acil Servis Sorumlusu Dr. Birol Altuğ ve Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Emre Erkilet, Op. Dr. Süleyman Kayık, Uzm. Dr. Salih Özcan ile basın toplantısı düzenledi. Gerçekleştirilen toplantıda Dr. Çelik, koronavirüse karşı hastane bünyesinde alınan tedbirleri ve vatandaşların alması gereken önlemler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dr.Çelik, açıklamasında virüsün daha önce görülen ve yine korona virüsü gibi tehlikeli olan ebola, sars gibi virüsler ile aynı aile grubuna ait olduğunu belirtti. Açıklamasında virüsün etkilerinin 1 ay içinde azalacağını tahmin ettiklerini dile getiren Dr. Çelik, koronavirüsü önlemleri kapsamında Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığınca alınan tüm tedbir ve koruma önlemleri kapsamında hazırlıklarını tamamladıklarını ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları yakinen takip ettiklerini belirtti.

"Hastanemiz 2 saatte bir dezenfekte ediliyor"

Aldıkları önlemler kapsamında hastane genelinde 2 saatte bir dezenfekten işlemi uyguladıklarını kaydeden Dr. Çelik şunları söyledi:

"Bir salgın durumuna hastanemiz ve doktorlarımız hazır, herhangi bir sıkıntımız olmayacaktır. Aldığımız tedbirler bellidir hepimiz zaten bunu televizyonlarda seyrediyoruz hastanemizde gördüğünüz koltuklar dahi 2 saatte bir dezenfekte edilmektedir. Odalarımız, kapı kollarımız, mobilyalarımız, ilgili yoğun bakım ve ameliyathaneler zaten rutinde de dezenfekte ediliyordu. Olası bir salgın durumunda neler yapacağımızı planladık, çalışanlarımıza gerekli eğitimleri verdik."

"Bütün enfeksiyonlarda taşıyıcılık yüzde 90 ellerdir"

Vatandaşların alması gerektiği tedbirlerden bahseden Dr.Çelik, antiseptik ürünlerin el florasını bozduğunu ve virüsten korunmak isterken başka hastalıklara karşı ellerin dirençsiz kalabileceğinin altında altını çizdi. Bütün enfeksiyonlarda taşıyıcılık 'ellerdir,' yüzde 90 ellerdir. Çok basit bütün uzmanların bize söylediği 'Lütfen ellerinizi yıkayınız.' Elimizi normal bildiğimiz katkısız sabunla yıkamak sağlık için daha iyidir. Katkılı içerisindeantibakteriyel olan sabunlar, ürünler zarar verecektir. Bir çoğunuzun çantasında, cebinde antiseptik fısfıslar var, bunları çok sık kullanmak doğru değildir. Doğru olan sabunla suyla veya bildiğimiz doğal sabunla elimizi yıkamaktır" dedi.

"Çok sık kolonya kullanmak olumsuzluklara yol açar"

Dezenfekten ve kolonyanın fazla kullanılmasının bazı olumsuzluklara da yol açabileceğine dikkat çeken Dr. Çelik, "Obsesyon (takıntı) derecesinde insanların elini antiseptikle devamlı ovuşturduğunu görüyoruz bu yanlış, neden yanlış? Çünkü elinizin florasını bozarsınız normal bütün organlarımızda olduğu gibi ellerimizde de bizi koruyan mikroplar var biz bu florayı her gün her dakika elimizi antiseptiklerle bozarsak daha çok enfeksiyonlara yol açarız. Kolonya da aynı şekilde, insanların elinde kolonya, çantasında, cebinde devamlı kolonya bu da tehlikelidir sonuçta alkol bu kadar sıklıkla biz elimize kolonya her gün günde 50 defa kolonyayla yıkarsak elimizi mutlaka el floramızı bozarız hastalıklara da davetiye çıkarırız hatta viral hastalıklara da. İkinci bir konu bireysel sorumluluktur, arkadaşlar devlet kurumları önlem alır ama bireyin bunlara uyması da önemlidir. Bizim bireysel sorumluluğumuz yurt dışından gelenlerimiz vardır, bilmiyorsunuz hasta olduğunuzu ama bir 14 gün toplumsal alanlara girmemeniz insanlarla temas etmemeniz gerekir" diye konuştu.

"Sosyal medyadaki her bilgiye inanmayın"

Dr. Çelik hasta yakınlarına da önemli uyarılarda bulunarak "Lütfen hasta yakınlarımız hastalarına ziyarete kalabalık gelmemeliler. Refakatçi bir kişiden fazla olmamalı. Ziyaret sıklığı azaltılmalı, ziyaret saatleri de akşam saatlerinde olmalı" dedi.

Sosyal medyada dönen ve halkı panik edecek paylaşımlara değer verilmemesi yönünde vurgu yapan Op. Dr. Çelik, "Lütfen sosyal medyadaki olumsuz bilgilere değer vermeyin. Her konuda olduğu gibi bu konuda da çok değişik spekülasyonlar yapılmaktadır. Sosyal medyadan yayılan her haber doğru değildir, oradaki haberler doğrultusunda panik ortamı yaratılmamalı" dedi.

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'Sürekli dezenfekten ve kolonya kullanımına dikkat'

Kaynak: İHA

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"Sürekli dezenfekten ve kolonya kullanımına dikkat"

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