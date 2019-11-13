13.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:02

Sur Yapı'nın yeni satış noktası Almanya'da açıldı

İSTANBUL - Sur Yapı, mega şehir projesi başta olmak üzere tüm projelerine gelen yoğun yurtdışı taleplerini yerinde karşılamak üzere harekete geçti. Almanya'nın Köln kentinde showroom açan Sur Yapı, Avrupa'daki Türk vatandaşlarına memlekette ev sahibi olmak için açılışa özel bir de kampanya başlattı.

Sur Yapı'dan Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına sevindirici haber geldi. Sur Yapı Köln Satış Noktası açıldı. Antalya'da inşa edilen mega proje ve Semt Bahçekent maketlerinin sergilendiği showroom, sabah 09.30 ile akşam 18.30 arasında faaliyetlerine başladı. Açılışa özel bir de kampanya düzenlendi. Kampanyada, başta Türkiye'nin mega şehir projesi Sur Yapı Antalya olmak üzere İstanbul'daki 11 proje çok cazip fırsatlarla satışa sunuldu.



Sadece taksit ödeyerek ev sahibi olunuyor

Önümüzdeki bir buçuk yıl içinde yaklaşık 7.500 konut ve iş yerini teslim etmeye hazırlanan firma, bu kampanyayla bir ilke imza atarak sadece taksitle ödemeli ev sahibi yapıyor.



2.300 TL'den başlayan taksitlerle

Sur Yapı'nın Almanya başta olmak üzere Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları için sunduğu kampanyasında açılışa özel peşinatsız, ara ödemesiz, 2.300 TL'den başlayan sabit taksitlerle satışlar başladı.



Yüzde 15 indirimle peşinatsız, ara ödemesiz ödeme modeli

Kampanya kapsamında öncelikle yüzde 15 indirim uygulanıyor. Daha sonra ev tutarının yüzde 80'lik kısmı için 180 ayda 0.69 vade ile banka kredisi kullandırılıyor. Kalan yüzde 20'lik kısım içinse Sur Yapı bünyesinde 120 ayda 0.69 vade ile sabit taksitlerle ödeme imkanı sunuluyor. Böylece konut alıcısı sadece taksit ödeyerek ev sahibi olabiliyor.



Mega şehir projesi Sur Yapı Antalya'ya ilgi yoğun

Köln Satış Noktası'nın açılışıyla ilgili konuşan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas: " Başta Antalya Projemiz olmak üzere tüm projelerimize yurt dışından yoğun ilgi var. Köln Satış Noktası'nı açarak Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımızla yüz yüze iletişim kurmak istedik. Son bir yılda Almanya'da katıldığımız fuarlarda ve açtığımız stantlarda Sur Yapı markamıza olan güven ve projelerimize olan ilgiyi yakından gördük. Karşılıklı iletişim ihtiyacını gidermek, yurtdışına özel kampanyaları daha rahat organize edebilmek için ilk adres olarak Köln'ü seçtik. Anna Schneider Steig3 50678 adresinde faaliyetlerimize başlarken bir de çok özel bir kampanya başlattık" dedi.



29 farklı ülkeye satış yapıldı

Elmas şöyle devam etti: "Özellikle Antalya Projemiz, tüm dünyadan yabancı ziyaretçilerin ve yatırımcıların ilgi odağı oldu. Bugüne kadar 29 farklı yabancı ülke vatandaşı ile Almanya, Hollanda, Fransa, İsveç, Belçika, Danimarka, Kanada, Yunanistan, Avusturalya, Portekiz, Norveç gibi 27 farklı ülkede yaşayan Türk vatandaşlarımız, Antalya projemizden daire ve dükkan alımı yaptı. O nedenle Avrupa'ya özel kampanyamıza Sur Yapı Antalya Projesi de dahil" edildi.



Türkiye'den ev almanın tam zamanı

Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızla buluşmayı, onlarla yüz yüze konuşmayı önemsiyoruz diyen Elmas: "Tüm vatandaşlarımızı satış ofisimize bekliyoruz. Türkiye'den ev sahibi olmak için tam zamanı. Sunduğumuz bu cazip fırsattan yararlanmalarını tavsiye ediyoruz."



Kampanya tüm projelerde geçerli

Sur Yapı'nın tüm projelerinde kampanyadan yararlanmak mümkün. İstanbul'un 9 ilçesinde devam eden ve satışta olan 11 proje bulunuyor: Avrupa Yakası'nda Kağıthane'de Tempo City, Topkapı'da Topkapı Evleri, Ispartakule'de Bahçeyaka, Bahçekent'te Semt Bahçekent. Anadolu Yakasında da Sancaktepe'de Muhit, Sultanbeyli'de İlkbahar 1 - 2. Etap ve Gölbahçe Evleri, Koşuyolu'nda Excellence, Ümraniye'de Exen İstanbul ve Şehir Konakları, Maltepe'de YeşilMavi projeleri yer alıyor.

Kaynak: İHA