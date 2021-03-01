Süper Toto Süper Lig'in 28. haftasında görev alacak hakemler açıklandı! Yaşar Kemal Uğurlu ve Cüneyt Çakır'a görev verilmedi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR'da görev alan Cüneyt Çakır'a bu hafta maç verilmedi. Trabzonspor'un tartışmalı bir penaltı pozisyonu olmuş ve hakemler bu pozisyonda penaltı kararı vermemişti.

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçları oynanacak. Bu maçların hakemleri belli oldu ve TFF tarafından açıklandı.

YAŞAR KEMAL UĞURLU VE CÜNEYT ÇAKIR'A GÖREV VERİLMEDİ

Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu ve o maçın VAR'ı Cüneyt Çakır'a bu haftaki maçlarda görev verilmedi. Bilindiği üzere maç sonrasında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulunmuş ve penaltılarının verilmediğini dile getirerek, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu sert bir şekilde eleştirmişti.

DENİZ ÇOBAN: CÜNEYT ÇAKIR HATA YAPTI

Maç sonrasında beIN Sports'ta maçın tartışılan pozisyonlarını değerlendiren yazarımız Deniz Çoban, Trabzonspor'a verilmesi gereken bir penaltının olduğunu ve bunu Yaşar Kemal Uğurlu'nun görmediği ancak VAR'dan da Cüneyt Çakır'ın pozisyona müdahale etmeyerek hata yaptıklarını belirtmişti.

İşte Süper Lig'de 28. hafta maçlarının hakemleri:

2 Mart Salı

16:00 Gaziantep - Gençlerbirliği (Bahattin Şimşek)

19:00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (Halis Özkahya)

3 Mart Çarşamba

13:30 Erzurumspor - Fatih Karagümrük (Ali Şansalan)

16:00 Sivasspor - Hatayspor (Mustafa Öğretmenoğlu)

16:00 Başakşehir - Konyaspor (Ali Palabıyık)

19:00 Kayserispor - Rizespor (Hüseyin Göçek)

19:00 Ankaragücü - Galatasaray (Halil Umut Meler)

4 Mart Perşembe

16:00 Alanyaspor - Göztepe (Tugay Kaan Numanoğlu)

16:00 Kasımpaşa - Trabzonspor (Abdülkadir Bitigen)

19:00 Fenerbahçe - Antalyaspor (Ümit Öztürk)