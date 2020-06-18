Süper Şans Topu çekilişi 17 Haziran 2020: Süper Şans Topu sonuçları MPİ sorgulama Süper Şans Topu nedir? Süper Şans Topu 17 Haziran sonuçları belli oldu. Çarşamba günleri Şans Topu oyunu ile birlikte çekilişi yapılan Süper Şans Topu kaçta çekiliyor? Yapılan çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmadı ve ödül ilk devrini yaşadı. İşte, 3. Süper Şans Topu çekiliş sonuçları...

İnternet üzerinden oynanan Süper Şans Topu 17 Haziran Çarşamba günü 3. hafta çekilişi oldu. Buna göre, 5+1 bilen talihli çıkmadı ve 87.241,22 TL devretti. Öte yandan 5 bilen bir kişi de 8.442,69 TL kazandı. Süper Şans Topu çekilişi ne zaman yapılıyor?

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17 HAZİRAN SÜPER ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

İnternet üzerinden oynanan Süper Şans Topu oyununda 4, 10, 19, 20, 30+4 şeklinde belirlenen aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 87 bin 241 liralık ikramiye devretti.

SÜPER ŞANS TOPU NEDİR?

Milli Piyango İdaresi'nin online olarak yürüttüğü Süper Oyunlardan olan Süper Şans Topu, tıpkı Şans Topu oyunu gibi Çarşamba günü gerçekleşiyor ve 5+1 bilenlere büyük ödülü kazandırıyor. Oyun çerçevesinde (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) sayı gruplarını doğru bilmek gerekiyor.

SÜPER ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Süper Şans Topu oyunu, ilk sayı kümesi olan 1-34 numaradan 5 ve 1-14 numaradan oluşan ikinci sayı kümesinden de 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabilir. Süper Şans Topu'nda 1 kolon bedeli 1 TL'dir. (5+1) bilenlere, ikramiyeler Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenir.

SÜPER ŞANS TOPU KAÇTA ÇEKİLİR?

Online şans oyunu olan Süper Şans Topu, çekilişin gerçekleştirilmesinin ardından 00:00'dan itibaren başlayarak bir sonraki çekiliş günü, çekilişten 2 saat öncesine kadar oynanabilir. Süper Şans Loto çekilişi saat 21.15'te gerçekleşir.