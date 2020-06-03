Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 2 Haziran Salı Süper Piyango çekilişi
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Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 2 Haziran Salı Süper Piyango çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından, Süper Piyango 2 Haziran Salı çekilişi yapıldı. Oyun tutkunları Süper Piyango sonuçlarını araştırıyor. 2 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 500 bin sahibini buldu. İşte, Süper Piyango çekilişi ve Süper Piyango bilet sorgulama ekranı...

Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 2 Haziran Salı Süper Piyango çekilişi
03.06.2020 08:37 | Son Güncelleme: 03.06.2020 08:41

Süper Piyango çekilişi canlı yayında açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 2 Haziran sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 500 bin TL sahibini buldu. İşte, 2 Haziran Salı Süper Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları...

Süper Piyango sonuçları için tıklayın...

KAZANAN NUMARALAR

500000 TL ikramiye kazanan numaralar

889940

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

016274 019045 053574 064774 072454 075826

078260 108299 109537 112838 152077 231358

241559 258326 277794 295482 374555 378716

378957 461994 493680 511370 518773 555378

556036 559806 566577 578927 592233 639075

659138 664893 680615 685898 696910 703557

712787 717441 729213 782561 783482 809846

818483 842156 893696 944035 960460 976557

991978 996320

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

7

Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 2 Haziran Salı Süper Piyango çekilişi

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden Süper Piyango oyununun, ''çekiliş sonucuna git'' seçeneği tıklanır. Ardından gelen ekranda, çekiliş tarihi seçilir. İstenirse bilet numarası ile sorgulama da yapılır. Diğer yandan çekiliş tarihini seçtikten sonra ikramiye isabet eden tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz.

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