Süper Loto sonuçları! 1 Haziran 2025 Pazar Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

Her hafta olduğu gibi bu hafta da binlerce kişi "1 Haziran 2025 Süper Loto sonuçları" için resmi sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Çekilişin ardından gözler Milli Piyango'nun resmi internet sitesine ve canlı yayın ekranlarına çevrildi. Şans oyunu severler, büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığını kontrol etmek için sonuç ekranını kullanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirildi.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

1 Haziran 2025 Pazar gününe ait Süper Loto çekilişinde 6 bilen biri oldu ve 66 Milyon 439 bin 730 TL kazandı. Sıradaki çekiliş için devreden ikramiye 6 milyon 075 bin 817 TL oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (LİNK)