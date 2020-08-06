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Süper Loto devrettiği 25.59 milyon liralık ikramiyesiyle rekora koşuyor

Sisal Şans'ın ilk çekilişini 4 Ağustos'ta gerçekleştirdiği Süper Loto'da 25 milyon 586 bin 171 TL'lik büyük ikramiye devretmişti.

Süper Loto devrettiği 25.59 milyon liralık ikramiyesiyle rekora koşuyor
06.08.2020 15:57 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:01
Sisal Şans'ın ilk çekilişini 4 Ağustos'ta gerçekleştirdiği Süper Loto'da 25 milyon 586 bin 171 TL'lik büyük ikramiye devretmişti. Herkesin merakla beklediği, Süper Loto çekilişi, bu akşam saat 20: 00'de yapılacak.

Süper Loto artık, Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 20.00'de çekiliyor.

Süper Loto oynamanın kuralları neler?1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor.Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.Tüm çekilişler canlı yayınlanıyorŞisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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