Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 M.Başakşehir: 1 (İlk yarı)
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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 M.Başakşehir: 1 (İlk yarı)

05.12.2020 17:00 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:11
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 M.Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor, M.Başakşehir'i konuk ediyor.

Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor, M.Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Kerim Hafez'in sol kanattan yaptığı tehlikeli ortayı Başakşehir savunması uzaklaştırdı.

7. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından çektiği sert şut auta çıktı.

14. dakikada Chebake'in ceza sahası önüne kafa ile gönderdiği pasına Acquah'ın gelişine yaptığı vuruş farklı şekilde üstten auta gitti.

19. dakikada Başakşehir'de Giuliano'nun ceza sahası içinden çektiği sert şut savunmada Chebake'den geri döndü.

21. dakikada Chebake'in Başakşehir kalesine orta şut karışımı gönderdiği top yan ağlarda kaldı.

37. dakikada Umut Bulut'un pasında kale önünde topla buluşan Tetteh'in vuruşu direğin dibinden dışarı çıktı.

38. dakikada ani gelişen Başakşehir atağında topla buluşan Demba Ba'nın yerden etkisiz şutu kaleci Ertaç'ta kaldı.

45. dakikada İrfan Can'ın sol taraftan ceza sahası içerisine çevirdiği topa Giuliano'nun uzak köşeden gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Karim Hafez x, Wallace x, Semih Kaya xx, Issam Chebake x, Afriyie Acquah x, Youssouf Ndayishimiye x, Benjamin Tetteh x, Kubilay Kanatsızkuş x, Adem Büyük x, Umut Bulut x

Yedekler: Berk Yıldız, Teenage Hadebe, Ahmed Ildız, Moryke Fofana, Guido Herrera, Olcay Şahan, Murat Akça, Mustafa Eskihellaç, Bülent Cevahir, Jetmir Topalli

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

M.Başakşehir: Mert Günok xx, Hasan Ali Kaldırım x, Carlos Ponck xx, Martin Skrtel xx, Rafael x, Mahmut Tekdemir x, İrfan Can Kahveci xx, Giuliano xx, Nacer Chadli xx, Demba Ba xx, Fredrik Gulbrandsen x

Yedekler: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Uğur Uçar, Cemali Sertel, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Azubuike Okechukwu, Deniz Türüç, Kerim Frei, Enzo Crivelli

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Giuliano (dk. 45) (M.Başakşehir)

Sarı Kart: Fredrik Gulbrandsen, İrfan Can (M.Başakşehir) - MALATYA

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 M.Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 M.Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 M.Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 M.Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 M.Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 M.Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 M.Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 M.Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 M.Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 M.Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 M.Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 M.Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 M.Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 M.Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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