Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yukatel Denizlispor: 0 (İlk yarı)

16.12.2019 20:59 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:23

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını bordo-mavililer 1-0 önde kapattı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



10. dakikada Rodallega'nın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



15. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışından yerden vuruşu kaleci Stachowiak'da kaldı.



20. dakikada Pereira'nın ceza sahası içine ortasında Novak'ın kafa vuruşunu kaleci Stachowiak meşin yuvarlağı kornere çıkardı.



21. dakikada sağ taraftan Sturridge'nin kale sahası içine doğru gönderdiği topa uzaklaştırmak isteyen Oğuz Yılmaz meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 1-0



29. dakikada Denizlispor'un sağ taraftan kullandığı korner atışına kale sahası içinde iyi topa yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



35. dakikada Sosa'nın pasında Sorloth meşin yuvarlağı kale sahası içine gönderdi. Arka direkte bulunan Sturridge topa ağalarla buluşturdu ancak VAR odasında gelen karar sonrası golü ofsayit gerekçesiyle iptal etti.



Stat: Medical Park



Hakemler: Halis Özkahya xxx, Aleks Taşcıoğlu xxx, Süleyman Özay xxx



Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Campi xx, Obi Mikel xx, Sosa xx, Yusuf Sarı xx, Nwakaeme xx, Sturridge xx, Sörloth xx



Yedekler: Erce Kardeşler, Avdijaj, Fernandes, Onazi, Ekuban, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan,



Teknik Direktör: Ünal Karaman



Yukatel Denizlispor: Stachowiak x, Zeki Yavru x, Oğuz Yılmaz x, Mustafa Yumlu xx, Bergdich x, Aissati x, Murawski x, Sacko xx, Olcay Şahan x, Barrow xx, Rodallega xx



Yedekler: Tolgahan, Lopes, Kadir Kurt, Mbamba, Sedat, Mehmet Akyüz, Eduardo, Recep Niyaz, Burak Çalık, Emre Sağlık



Teknik Direktör: Mehmet Özdilek



Gol: Oğuz Yılmaz (dk. 21 k.k.) (Yukatel Denizlispor) - TRABZON

Kaynak: İHA