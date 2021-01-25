Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı
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Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı

25.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:33

Hatayspor maçında son dakikada talihsiz bir şekilde kendi kalesine gol atan ve takını galibiyetten eden Gaziantep FK'lı Junior Morais, maçtan sonra arkadaşlarıyla vedalaşıp takımdan ayrıldı.

Süper Lig'in 21.haftasında dün oynanan ve 1-1 sona eren Gaziantep FK - Hatayspor maçına, kırmızı siyahlıların oyuncusu Junior Morais damga vurdu. Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Morais'in maç sonu kendi kalesine attığı gol için özür dileyip arkadaşlarıyla vedalaşarak takımdan ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig'in 21.hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Hatayspor'u ağırladı. Mücadele 1-0 Antep üstünlüğüyle devam ederken, Morais'in kendi kalesine attığı kafa golüyle mücadele 1-1 berabere bitti.

ANTEP SON DAKİKA GOLÜYLE BERABERLİĞE RAZI OLDU

Maçın ardından karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, son saniyelerde yedikleri golle galibiyeti kaçırdıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.

"MAÇ SONU TAKIMDAN AYRILDI"

Junior Morais'in de arkadaşlarıyla vedalaşarak takımdan ayrıldığını belirten Pinto, "Tabii ki elimizde daha iyi seçenekler olması için takıma oyuncu getirmek istiyoruz. Çünkü bugün Junior Morais de maç sonu arkadaşlarıyla vedalaşıp kendi kalesine attığı gol için özür diledi ve takımdan ayrıldı. Bana gelen bilgi bu şekilde. Ne olduğunu bilmiyorum. Daha önceden bir şeyler var mıydı bilmiyorum. Sanırım ailesi burada kalmak istemiyor. Nedeni bu olabilir. Ben de şaşırdım bakalım ne olacak" diye konuştu.

Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı
Haber Yorumları (15)
FORZA CİMBOM: AYRICA TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK OLAY BU DEĞİL; FENER-BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SAĞLIK HİÇE SAYILARAK (FB YÖNETİMİ VE TEKNİK DİREKTÖRÜ BİLİYORDU COVİDLİ OLDUĞUNU OYUNCUNUN) COVİDLİ OLARAK GUSTAVOYU OYNATTI VE FENERASYON YAPTIRIM UYGULAMADI ..
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SERDAR: Sanırsın bilerek attı kendi kalesine futbol bu neler oluyo bence gitmesi yanlış
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SAYAN: kendi kalesine gol atıp takından ayrılmanın neresi dürüstlük anlamadım. oyuncu yarın Hatayspor ile anlaşsa ne diyeceksiniz merek ediyorum şikeci diyeceksiniz. İki gün ara ile futbolcu önce dürüst sonra şikeci olacak hangisi doğru? cevap=hiçbiri
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