SÜPER LİG MAÇ ÖZETİ || Sivasspor - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti ve kim yendi? Antalyaspor - Sivasspor geniş maç özeti ve golleri! (VİDEO)

Süper Lig'in heyecan dolu mücadelelerinden biri olan Sivasspor ile Antalyaspor arasındaki maçın sonucu ve geniş özeti sporseverler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Futbol tutkunları, Sivasspor - Antalyaspor karşılaşmasının kaç kaç sona erdiğini ve hangi takımın sahadan galibiyetle ayrıldığını öğrenmek istiyor. Peki, Sivasspor - Antalyaspor maçı nasıl sonuçlandı, kim kazandı? İşte Sivasspor - Antalyaspor maçının detaylı skoru, kritik anları ve öne çıkan golleri…

SİVASSPOR ANTALYASPOR SÜPER LİG MAÇ ÖZETİ!

Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. 26 Nisan 2025 tarihinde oynanan mücadelede, Sivasspor sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada, Sivasspor ikinci yarıda etkili oldu.

Sivasspor - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti

62. dakikada Radakovic ve 75. dakikada Rey Manaj'ın attığı gollerle Sivasspor üç puanın sahibi oldu. Bu sonuçla Sivasspor puanını artırırken, Antalyaspor deplasmandan eli boş döndü. Sivasspor - Antalyaspor maçının geniş özeti, önemli anları ve tüm detayları beIN SPORTS'un resmi kanallarında izleyebilirsiniz.