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Süper Lig: Konyaspor: 3 Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor, Başakşehir'i konuk ediyor.

Süper Lig: Konyaspor: 3 Başakşehir: 1 (İlk yarı)
13.07.2020 22:02 | Son Güncelleme: 13.07.2020 22:33

Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor, Başakşehir'i konuk ediyor. Ev sahibi ekip, 3. dakikada geriye düşmesine karşın maçın ilk yarısını 3-1'lik üstünlükle tamamladı.

Maçtan dakikalar

1. dakikada Edin Visca'nın köşe vuruşunda top altıpas üzerinde Konyasporlu Faruk Miya'nın eline çarpınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını işaret etti.

3. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Edin Visca, topu filelere göndererek takımını deplasmanda öne geçiren isim oldu. 0-1

20. dakikada sol kanatta gelişen Konyaspor atağında, Alper'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Faruk Miya uçarak vurdu ve topu ağlara göndererek skora denge getirdi. 1-1

27. dakikada sağ kanattan Hadziahmetovic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Ali, penaltı noktası yakınlarından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndermeyi başardı. 2-1

45+1. dakika Hadziahmetovic'in şutunda Başakşehir savunmasına çarpan top Faruk Miya'nın önünde kaldı. Golcü futbolcu bu pozisyonda ağları havalandırarak farkı 2'ye çıkaran isim oldu. 3-1

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Konyaspor: Ertuğrul xx, Skubic xx, Uğur Demirok xx, Anicic xx, Alper xx, Volkan Fındıklı xx, Jonsson xx, Milosevic xx, Hadziahmetovic xxx, Faruk Miya xxx, Ömer Ali xxx

Yedekler: Mücahit, Selim Ay, Ferhat, Guilherme, Ali Turan, Jevtovic, Shengelia, Bajic, Thuram, Erdon Daci

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Başakşehir: Mert x, Junior Caiçara x, Martin Skrtel x, Epureanu x, Clichy x, Mehmet Topal xx, İrfan Can Kahveci xx, Edin Visca xx, Aleksic x, Demba Ba x, Enzo Crivelli x

Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Carlos, Aziz Behich, Berkay Özcan, Eljero Elia, Mahmut Tekdemir, Gökhan İnler, Robinho, Fredrik

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Edin Visca (dk. 3) (Başakşehir), Faruk Miya (dk. 20 ve dk. 46), Ömer Ali (dk. 27) (Konyaspor)

Sarı Kart: Faruk Miya, Uğur Demirok, Milosevic (Konyaspor), Edin Visca, Aleksic (Başakşehir) - KONYA

Kaynak: İHA

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