Süper Lig: Kayserispor: 0 Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
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Süper Lig: Kayserispor: 0 Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

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Süper Lig: Kayserispor: 0 Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 34. haftasında FT Antalyaspor, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlıyor.

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Süper Lig'in 34. haftasında FT Antalyaspor, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Lukassen'in Amilton tarafından düşürülmesi ile Kayserispor, ceza sahası dışının sağ çaprazından serbest vuruş kazandı.

5. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde Lukassen topu ağlara gönderdi. Yapılan VAR kontrolünde gol iptal edildi.

16. dakikada Lenon ceza sahasına girerken Eren tarafından düşürüldü. Kullanılan serbest vuruşta top baraja çarparak kornere çıktı.

30. dakikada topla buluşan Henruiqe'nin şutunda Boffin meşin yuvarlağı kontrol etti.

45. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Naldo'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Kadir Has

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu x, Aleks Taşçıoğlu x, Yusuf Bozdoğan x

Kayserispor: Doğan Alemdar x, Uğur Demirok x, Aziz Behic x, Kolovetsios x, Zoran Kvrzic x, Daniel Avramovski x, Aaron Lenon x, Joseph Attamah x, Muğdat Çelik x (Melih Okutan dk. 31 x), Pedro Henruqie x, Kevin Lukassen x

Yedekler: Silviu Lung, Cristian Sapunaru, Nehuen Paz, Yasir Subaşı, Karlo Muhar, Besard Sabovic, Ramazan Civelek, Nurettin Korkmaz, İlhan Parlak

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Faraport TAV Antalyaspor: Ruud Boffin x, Veysel Sarı x, Eren Albayrak x, Bünyamin Balcı x, Fedor Kudryasov x, Naldo x, Amilton x, Doğukan Sinik x, Nuri Şahin x, Sidney Sam x (Serdar Gürler dk. 44 x), Lukas Podolski x

Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Badhadır Öztürk, Mert Yılmaz, Ali Eren İyican, Omar İmeri, Mevlüt Han, Fehmi Koç

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gol: Naldo (Antalyaspor (dk. 45)

Sarı kartlar: Aziz Behich (Kayserispor), Eren Albayrak, Nuri Şahin (Antalyaspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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