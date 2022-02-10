Süper Lig karışacak! Ezeli rakiple görüşen Ferdi, ipleri kopardı - Haberler
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Süper Lig karışacak! Ezeli rakiple görüşen Ferdi, ipleri kopardı

Diğer - Spor
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Sezon sonunda mukavelesi bitecek Ferdi Kadıoğlu'nun dönüş yapmaması Fenerbahçe taraftarını kızdırdı. Ezeli rakiplerden gelen teklifleri dinleyen Ferdi'nin, Trabzonspor'a yakın olduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız oyuncu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe ile yeni sözleşme yapmaya yanaşmıyor. Sarı-Lacivertliler'in yıldız oyuncunun menajerine konuyla ilgili tam yetki verdiği öğrenildi.

Süper Lig karışacak! Ezeli rakiple görüşen Ferdi, taraftarla ipleri koparıyor

TEKLİFLERİ DİNLEDİ

Takvim'in haberine göre; genç yıldızın menajerinin öncelikli olarak Süper Lig'in devleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile transfer görüşmesi gerçekleştireceği ve ondan sonra kararını vereceği belirtildi.

TRABZONSPOR'A YAKIN

Aile faktöründen dolayı Ferdi'nin Trabzonspor'a yakın olduğu konuşuluyor. Ferdi için sezon başında da Trabzonspor haberleri çıkmıştı.

Diğer - Spor

Ferdi Kadıoğlu, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Serhat BEKTAŞ:

Uzakta olsa akrabamın kanıda bordo mavi akıyor. Su akar yatağını bulur demişler gel bakalım Ferdi.

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