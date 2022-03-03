Yerli futbolcular Kuntz'u kızdıracak! Süper Lig'in en çok koşanı 36'lık Biglia

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un "Milli Takım'da başarı için herkesin 12 km'nin üzerine çıkması lazım" açıklaması üzerine Akşam, yerli oyuncuların koşu mesafelerini ortaya çıkardı.

KOŞMAYI SEVMİYORLAR

Stefan Kuntz'un söylediği 12 km mesafesinin üzerine Süper Lig'in son haftasında çıkan sadece 6 yerli oyuncu bulunuyor. Bunların ilk sırasında ise 12.58 km ile Sivasspor'un kaptanı Hakan Arslan var... Hakan Arslan'ı 12.49 ile Abdulkadir Parmak takip ediyor.

YERLİ YOK

Listenin üçüncü sırasında Başakşehir'den Berkay Özcan (12,46 km), bulunuyor. 12 km'yi geçen diğer üç isim ise; Umut Güneş (12.45 km). Doğucan Haspolat (12.2 km) ve Onur Bulut (12.03 km). Yabancı oyunculara baktığımızda ise; 12 km'yi geçen 12 isim bulunuyor. Yani yerli oyuncuların tam 2 katı...

Ligde en fazla mesafe kat eden yabancı isim; 13.16 km ile K.Gümrük'ün 36 yaşındaki Arjantinli kaptanı Lucas Biglia... Arjantinli'yi Hajradinovic (13.07 km), Bistrovic (12.72 km), Crespo (12.67 km), Ben Ouanes (12.59 km), Zajc (12.49 km) takip etti.

SPRİNTTE DE YERLİ YOK

Sprint'te de yabancılar öne çıkıyor. Ligin 27. haftasında en çok 'Sprint Mesafesi' kat eden oyuncular; Ben Ouanes (0.547 km), Rossi (0.524 km), El Kaabi (0.491 km), Adekugbe (0.485 km), Haddadi (0.483 km). Bu oyuncular arasında da yerli yok. Ligin 27. haftasında ise tam 7 takım 120 km'nin üzerinde mesafe kat etti.

İlk sırayı 125'er km ile Kasımpaşa ile F.Bahçe paylaşıyor. Başakşehir 124 km, Trabzon 124 km, Kayseri 123 km, K.Gümrük 120 km, Altay 120 km. G.Saray ile Beşiktaş ise bu mesafeye ulaşamadı.

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