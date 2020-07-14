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Süper Lig'in 33'üncü haftasında değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33'üncü haftasındaki maçların gün ve saatlerinde değişiklik yapıldığını açıkladı.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında değişiklik
14.07.2020 19:24 | Son Güncelleme: 14.07.2020 19:38

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33'üncü haftasındaki maçların gün ve saatlerinde değişiklik yapıldığını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada 18 Temmuz Cumartesi günü 2, 19 Temmuz Pazar günü ise oynanacak 7 mücadelenin saatinin 21: 00'de başlayacağını bildirdi.

TFF'den yapılan açıklamada ligin 33'üncü haftasında oynanacak maçlar ve saatleri şu şekilde: 18 TEMMUZ CUMARTESİ21.00 Galatasaray-Göztepe21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa19 TEMMUZ PAZAR21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

 


Kaynak: DHA

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