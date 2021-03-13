Galatasaray bu sefer hata yapmadı! Aslan, Kayseri'yi 3 golle geçti

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yendi. Son 2 haftadır puan kayıpları yaşayan sarı-kırmızılılar Kayseri galibiyetiyle liderliğe yeniden tutundu. Sarı-kırmızılıların golleri; 44.dakikada Radamel Falcao ve 81 ile 89. dakikada Henry Onyekuru'dan geldi. Galatasaray'da Taylan Antalyalı maçta sarı kart görerek önümüzdeki hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenerek zirve yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılıların golleri; 44.dakikada Radamel Falcao ve 81 ile 89. dakikada Henry Onyekuru'dan geldi. Lider Beşiktaş'la puan farkını 2'ye indiren Galatasaray, haftaya Çaykur Rizespor'la sahasında karşılaşacak.

GALATASARAY MAÇA 4-4-2 İLE BAŞLADI

Galatasaray, maça 4-4-2 dizilişiyle başladı. Taylan ile birlikte Luyindama ve Marcao'yu geride bırakan Galatasaray, bek oyuncuları Saracchi ve Yedlin'i de bir açık oyuncusu gibi kullandı. İlk dakikalardan itibaren Kayserispor yarı alanına yerleşen Galatasaray, dönen topları da sıklıkla alarak atak devamlılığını sağladı. Kayserispor ise tüm oyuncularıyla topun arkasına geçip kendi ceza alanı çevresinde pres yaptı ve kaptığı toplarla hızlı hücumlar düşündü.

TAYLAN CEZALI

Galatasaray'da Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile oynanan maçta bir isim cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılı ekipte 35. dakikada sarı kart gören Taylan Antalyalı, sarı kart sınırına takıldı. Galatasaray orta sahasının önemli isimlerinden olan 26 yaşındaki oyuncu, Rizespor maçında oynayamayacak.

TERİM GERGİNLİĞİ ÖNLEDİ

Maçın başında Mostafa Mohamed'in Aziz Behiç'e müdahalesinin ardından sahada tartışma yaşandı. Galatasaray kulübesinin de tartışmaya dahil olmasıyla gerginlik büyüyecekken Fatih Terim araya girdi ve her iki tarafı da yatıştırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 8: Yedlin'in sağ kanattan ceza alanına ortaladığı topa arka direkte yakın mesafeden Emre Akbaba kafayı vurdu Doğan topu kornere çeldi.

Dakika 11: Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Lennon'un çevirmek istediği top Taylan'dan kornere gitti.

Dakika 12: Kayserspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırdığı topa Attamah ceza alanı dışından vurdu top farklı şekilde auta gitti.

Dakika 21: Galatasaray atağında Emre Kılınç ceza alanı dışından şansını denedi top savunmadan geri döndü.

Dakika 24: Emre Kılınç'ın pasında sol kanatta ceza alanında topla buluşan Emre Akbaba'nın içeriye çevirdiği topa savunma ayak koyuyor.

Dakika 28: Galatasaray'da çıkarken Luyindama'nın kaptırdığı topla hareketlenen Henrique ceza alanına girdi Muslera'dan kurtardı dar açıdan çevirmek istediği top Muslera'da kaldı.

Dakika 29: Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Yedlin'in ceza alanına gönderdiği topa Falcao kafayı vurdu top az farkla yandan auta gitti.

Dakika 43: Sol kanattan topla buluşan Saracchi'nin ceza alanına gönderdiği topa Falcao dokundu ve topu ağlara gönderdi.

Dakika 47: Galatasaray atağında Emre Akbaba ceza alanı dışından şansını denedi Doğan bu pozisyonda gole izin vermedi

Dakika 49: Paslaşarak kullanılan korner sonrası Behich'in sol kanattan ceza alanına ortasına Kolovetsios dokundu top farklı şekilde auta gitti.

Dakika 57: Galatasaray sol kanattan gelmek istedi Emre Kılınç çizgiden içeriye çevirdi top savunmada kaldı.

Dakika 62: Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza alanına çevrilen topla Falcao buluştu pas vermekte biraz geç kalınca savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

Dakika 66: Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı kornerde Marcao ön direkte aşırdı arka direkte Emre Akbaba kafayı vurdu top auta gitti.

Dakika 89: Feghouli'nin savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Onyekuru topla ceza alanına girdi vuruşunda farkı 3'e çıkardı.