Futbol: Süper Lig
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Futbol: Süper Lig

23.09.2020 13:29 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:12
Futbol: Süper Lig

Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Haftanın öne çıkan müsabakası olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

25 Eylül Cuma:

20.00 Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan

26 Eylül Cumartesi:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

16.00 Göztepe-Gaziantep FK: Yasin Kol

19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya

27 Eylül Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

28 Eylül Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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