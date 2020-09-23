Futbol: Süper Lig
Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Haftanın öne çıkan müsabakası olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:
25 Eylül Cuma:
20.00 Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan
26 Eylül Cumartesi:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe-Gaziantep FK: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya
27 Eylül Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
28 Eylül Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay