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Süper Lig'in 21'inci haftasında görev yapacak hakemler açıklandı

Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı.

05.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:02
Süper Lig'in 21'inci haftasında görev yapacak hakemler açıklandı

Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli mücadelesinde pazar günü saat 16.00'da oynanacak Demir Grup Sivasspor - Medipol maçını Halis Özkahya yönetecek. 

Süper Lig'in 21'inci haftasında görev yapacak hakemler şöyle:

7 OCAK CUMA20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus)8 ŞUBAT CUMARTESİ 14.00 İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor (Volkan Bayarslan)17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Hüseyin Göçek)17.00 Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü (Alper Ulusoy)20.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor (Ümit Öztürk)9 ŞUBAT PAZAR 13.30 Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor (Koray Gençerler)16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir (Halis Özkahya)19.00 Kasımpaşa  - Galatasaray (Mete Kalkavan)10 ŞUBAT PAZARTESİ 20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor (Cüneyt Çakır)

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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