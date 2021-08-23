Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Büyük heyecana sahne olan maçta bordo-mavililerin gollerini 15. dakikada Bakasetas ve 47. dakikada Nwakaeme attı. Yiğidolar'ın golü ise 70. dakikada Cofie kaydetti. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, 2015-2016 sezonundan bu yana ilk kez lige 2'de 2 yaparak başladı.