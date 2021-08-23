Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Büyük heyecana sahne olan maçta bordo-mavililerin gollerini 15. dakikada Bakasetas ve 47. dakikada Nwakaeme attı. Yiğidolar'ın golü ise 70. dakikada Cofie kaydetti. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, 2015-2016 sezonundan bu yana ilk kez lige 2'de 2 yaparak başladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Medical Park Stadyumu'nda Sivasspor'la karşılaştı. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 2-1 kazandı ve ligde 2'de 2 yaptı.
PERDEYİ BAKASETAS AÇTI
Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, 15. dakikada Bakasetas'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. İkinci yarının hemen başında 47. dakikada ise Nwakaeme farkı 2'ye çıkaran golü attı. Dakika 69'da Max Gradel'in kullandığı penaltıyı Uğurcan Çakır harika çıkardı, 2. topta da gole izin vermeyen milli kaleci, İsmail Köybaşı'nın topu uzaklaştıramaması sonrası Cofie'nin vuruşunda topu ağlarında gördü ve maç 2-1 sona erdi.