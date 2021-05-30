Ligi karıştıran 'şike mektubu' ortaya çıktı! Beşiktaş'ın 'ahlaksızlar' diye hedef aldığı gazeteci belge paylaştı
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Ligi karıştıran 'şike mektubu' ortaya çıktı! Beşiktaş'ın 'ahlaksızlar' diye hedef aldığı gazeteci belge paylaştı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın 'ligin son 8 haftası araştırılsın' ve Galatasaray'ın 'Hataylı Billong ve Aboubakar arasındaki görüşme incelesin' başvurusu yaptığı iddiasını ortaya atan gazeteci Tahir Kum, 'Ahlaksız gazeteciler' diye açıklama yapan Siyah-Beyazlılılar'a belgelerle yanıt verdi. Kum, Galatasaray'ın Billong için yaptığı başvurunun belgesini paylaştı. Kendisini belgeyle savunan Kum, "Bize 'ahlaksız' diyenler, bize engel olamayacaksınız" dedi.

Beşiktaş'tan, "Asılsız ve ahlaksız iddialardan oluşan birer yazı kaleme alan 'Kaybedenler Kulübü' kalemşorlarını şiddetle kınıyoruz" açıklamasının ardından Hürriyet yazarı Tahir Kum'dan cevap geldi. Kum, Galatasaray'ın Hataysporlu Billong ve Aboubakar arasındaki görüşmenin yapılmasıyla ilgili yolladığı belgeyi paylaştı. Tahir Kum, ortaya çıkardığı belgelerle kendisini savundu.

Süper Lig'i karıştıran şike mektubu ortaya çıktı! Beşiktaş'ın 'ahlaksız' dediği gazeteci belge paylaştı

İşte Kum'un o yazısı:

"KAYBEDENLER KULÜBÜ"

"Hürriyet Gazetesi'nin bugün yayımlanan nüshasında, asılsız ve ahlaksız iddialardan oluşan birer yazı kaleme alan 'Kaybedenler Kulübü' kalemşorlarını şiddetle kınıyoruz.

İmza: Beşiktaş Spor Kulübü Aslında bu imza Ahmet Nur Çebi'ye ait. Onun ilgisi ve bilgisi dahilinde yayınlanmış bir yazı. Peki biz ne yazdık:

Kulüpler Birliği Vakfı, bizzat Ahmet Nur Çebi'nin imzaladığı bir mektup hazırladı. Süper Lig'in son 8 haftasının incelenmesini istedi.

Galatasaray, TFF'ye başvurdu. Hataysporlu Billong ile ilgili iddiaların araştırılmasını istedi.

Bu iki haberin altında benim ve Ali Naci Küçük'ün imzası var. Bu durumda şunu sormak hakkımız. Acaba bahse konu haberde gündeme getirdiğimiz;

- Kulüpler Birliği'nin ligin son 8 haftasının TFF'nin ilgili kurulları tarafından incelenmesini istediği bilgisi asılsız mıdır? Yine;

- Galatasaray Kulübü'nün Hataysporlu Billong'la ilgili 'elde ettiği bilgiler' eşliğinde üç gün önce hem TFF'den hem de UEFA'dan resmi yazıyla soruşturma istediği bilgisi asılsız mıdır?

"KAVGANIZI BiZiMLE DEĞiL, KULÜPLER BiRLiĞi VE MEKTUBU YAZANLA YAPIN"

Acaba bu iki 'bilginin' neresinde bir asılsızlık ve ahlaksızlık vardır? Belli ki haberi bile okumamışsınız. Sayın Çebi, Beşiktaş'ın şampiyonluğu anasının ak sütü gibi helaldir. Önce bunda anlaşalım.

Siz kavganızı gidin Kulüpler Birliği ile ve Billong mektubunu yazan muhatabınız ile yapın. Bizimle değil. Biz tüm kulüplerin tarihine, başkanlık makamına ve başarılarına saygı duyuyoruz. Duymaya da devam edeceğiz.

Hatırlarsanız, Karagümrük'ün o sevincini hayatınızın sonuna kadar araştıracağınızı söylemiştiniz. O ve benzeri pek çok sözünüzü yayınlarken gazeteci, başka kulüplerin resmi mektuplarını yayınlarken, kalemşör oluyoruz. Pes...

Biz başta Beşiktaş olmak üzere tüm kulüplere ve başkanlarına saygı duymaya devam edeceğiz. Buna siz bile engel olamayacaksınız."

Ligi karıştıran 'şike mektubu' ortaya çıktı! Beşiktaş'ın 'ahlaksızlar' diye hedef aldığı gazeteci belge paylaştı
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Ligi karıştıran 'şike mektubu' ortaya çıktı! Beşiktaş'ın 'ahlaksızlar' diye hedef aldığı gazeteci belge paylaştı - Haberler Spor
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