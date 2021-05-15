Süper Lig: Göztepe: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk Yarı)
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Süper Lig: Göztepe: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk Yarı)

Süper Lig: Göztepe: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk Yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 42. haftasında şampiyonluğu yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş, Göztepe'ye konuk oluyor.

Süper Lig'in 42. haftasında şampiyonluğu yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş, Göztepe'ye konuk oluyor. Mücadelenin ilk 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Süper Lig'in son haftasında şampiyonluğu yakından ilgilendiren karşılaşmada Göztepe ile lider Beşiktaş karşı karşıya geldi. Müsabakasının ilk devresi 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Beşiktaşlı taraftarlar akreditasyonsuz olmalarına rağmen tribünde yer aldı. Öte yandan, mücadele öncesi yapılan ısınmada sakatlanan yardımcı hakem Aleks Taşçıoğlu yerine Serkan Olguncan yardımcı hakem olarak görev aldı.

Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)

10. dakikada Beşiktaş'ta Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Welinton topu kale önüne çevirdi, Vida kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

14. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Berkan Emir'in ortaladığı topa kale önünde yükselen Ndiaye, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleye yönlendirdi, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

24. dakikada Berkan Emir ile serbest vuruş kullanan Göztepe'de ceza sahasına yapılan ortada Atınç Nukan topa kafayla kale önüne çevirdi. Arka direkte bulunan Ndiaye'nin kafa vuruşunda top direkten kale önüne yönlenirken, topa dokunan Alpaslan Öztürk skoru dengeledi. 1-1

30. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından serbest vuruş kullanan Göztepe'de Berkan Emir direkt kaleye vurdu, yerden sol direk dibine giden topa kaleci Ersin müdahale ederek kornere gönderdi.

36. dakikada Berkan Emir'le sol taraftan köşe vuruşu kullanan Göztepe'de ceza sahasına yönlenen topta Alpaslan Öztürk kafa vuruşu yapsa da meşin yuvarlak üst direğin üzerinden auta çıktı.

40. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Töre'nin ceza sahasına yaptığı ortada Ghezzal kafa vuruşuyla topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak sol direğin yanından az farkla auta çıktı.

45. dakikada orta alandan gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Töre'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Larin, topa vurdu ancak Atınç Nukan kaleye giden topu kayarak engelledi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Ok xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Murat Paluli xx, Alpaslan Öztürk xx, Berkan Emir xxx, Obinna xx, Soner Aydoğdu xx, Esiti xx, Halil Akbunar xx, Ndiaye xx, Jahovic xx

Yedekler: Bartu Dinç, Arda Özçimen, Kubilay Sönmez, Lamina Gassama, Ideye, Yalçın Kayan, Zulj, Burekovic, Beykan Şimşek, Napoleoni

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Rosier xx, Welinton xx, Vida xx, Nsakala xx, Josef xx, Atiba xx, Gökhan Töre xx, Ghezzal xx, Nkodou xx, Larin xx

Yedekler: Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Montero, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Mensah, Serdar Saatçı

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Vida (dk. 10) (Beşiktaş), Alpaslan Öztürk (dk. 24) (Göztepe)

Sarı Kart: Halil Akbunar (Göztepe)

(Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten/ İHA)

Süper Lig: Göztepe: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk Yarı)
Süper Lig: Göztepe: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk Yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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