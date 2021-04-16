Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği, Sivasspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği, Sivasspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Gradel'in ceza sahasına yaptığı etkili ortaya yükselen Yatabare istediği vuruşu yapamayınca top üstten auta çıktı.

19. dakikada kaleyi karşıdan gören Robin Yalçın'ın ceza sahasından çektiği şutta, kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.

22. dakikada Mendoza'nın orta sahanın ilerisinden derinlemesine açtığı ortaya yükselen Lima topu ağlarla buluşturamadı.

24. dakikada Sefa Yılmaz defansın arkasına sarkan takım arkadaşı Lima'ya pas çıkardı. Lima savunmadan sıyrılıp düzgün bir vuruş yaptı ancak Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı yatarak kornere çeldi.

25. dakikada kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Candeias, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Bu pozisyonda Oliveira topa yükselip takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

37. dakikada orta sahanın ilerisinden topu sürmeye başlayan Johansson rakip oyuncuları bir bir geçerek ceza sahası dışından sert bir şut çekti ve farkı 2'ye çıkardı. 2-0

Stat: Eryaman Stadyumu

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Yusuf Bozdoğan xx, Osman Gökhan Bilir xx

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Johansson xxx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Oliveira xxx, Polomat xx, Mendoza xx, Soner Dikmen xx, Candeias xxx, Lima xxx, Sefa Yılmaz xx, Stancu x

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, Spiridonovic, Sio, Metehan Mert, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Ayite, Mustafa Hüseyin Seyhan, Murat Yıldırım

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Ahmet Oğuz xx, Caner Osmanpaşa xx, Camara xx, Uğur Çiftçi xx, Cofie xx, Robin Yalçın xx, Fajr xx, Erdoğan Yeşilyurt xx, Gradel xxx, Yatabare x

Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Samassa, Kone, de Souza, Garcia, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan Kesgin, Ninga, Kayode

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Oliveira (dk. 25), Johansson (dk. 37) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Robin Yalçın, Gradel (Sivasspor)

(Mustafa Cenik - Cem Geçim/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı