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Süper Lig : Gençlerbirliği: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

23.02.2020 18:09 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:10
Süper Lig : Gençlerbirliği: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 23. haftasında Stadı'nda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


62. dakikada Sessegnon'nun pasında topla buluşan Sio'nun 20 metreden yaptığı vuruş az farkla kale direği dibinden auta gitti.


69. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında bomboş kalan Stancu topa dokunamadı.


74. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında ceza sahasında topa yükselen Sio kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. 1-0


Stat: Eryaman


Hakemler: Ali Şansalan x, İsmail Şencan x, Kamil Çetin x


Gençlerbirliği : Nordfeldt xx, Erdem Özgenç xx (Ahmet Oğuz dk. 86 ?), Flavio xx, Zargo Toure xx, Halil İbrahim Pehlivan xx (Bjarsmyr dk. 90+2 ?), Fabricio x (Berat Ayberk Özdemir dk. 67 x) Yasin Pehlivan xx, Sio xx, Sessegnon xx, Candeias xx, Stancu xx


Yedekler: Ertaç Özbir, Diallo, Rahmetullah Berişbek, Soner Dikmen, Nadir Çiftçi, İlker Karakaş, Seuntjens


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Alihan Kubalas xx, Kulusic xx, Pinto xx (Atilla Turan dk. 73 x), Lukasik xx, Faty xx, Saba x (Rivas dk. 67 x), İlhan Parlak x (Orkan Çınar dk. 77 x), Michalak xx, Rodrigues xx


Yedekler: Korcan Çelikay, Pazdan, Cebrail Karayel, Stanojeviç, Fatih Tultak, Sedat Ağçay, Aydın Karabulut


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Gol: Sio (dk. 74) (Gençlerbirliği)


Sarı Kartlar: Kulusic, Lukasik, Faty (MKE Ankaragücü), Erdem Özgenç, Yasin Pehlivan, Sio (Gençlerbirliği) - ANKARA

Kaynak: İHA
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