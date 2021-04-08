Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Gaziantep FK, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.

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Gaziantep FK, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Demba Ba'nın pasıyla topla buluşan Deniz Türüç'ün sol çaprazdan ceza sahasına girerek çektiği sert şutu kaleci Günay kornere çeldi.

27. dakikada gelişen Başakşehir atağında Visca'nın yerden ortasına dokunan Deniz'in şutu direğin yanından dışarıya gitti.

30. dakikada VAR incelemesinde Ponck'un Mirallas'a ceza sahası içerisinde faul yaptığı gerekçesiyle Gaziantep FK lehine penaltı kararı verildi.

31. dakikada penaltı atışını kullanan Maxim, top ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek ev sahibi ekibi öne geçirdi. 1-0

39. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutu Gaziantep kalecisi Günay uzaklaştırdı.

45. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tolga'nın şutunda meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarı çıktı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Mustafa Savranlar xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Junior Morais xx, Roderick Miranda xx, Papy Djilobodji xx, Pawel Olkowski x, Amedej Vetrih xx, Osama Rashid x, Alexandru Maxim xx, Kenan Özer x, Kevin Mirallas xx, Nouha Dicko x

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Enver Cenk Şahin, Güray Vural, Zvonimir Kozulj, Kamil, Mirza Cihan, Bilal Başacıkoğlu, Andre Felipe

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan x, Uğur Uçar xx, Carlos Ponck x, Epureanu xx, Cemali Sertel x, Ndayishimiye x, Tolga Ciğerci x, Deniz Türüç xx, Edin Visca xx, Giuliano x, Demba Ba x

Yedekler: Ahmet Said, Ravil Tagir, Berkay Özcan, Daniel Aleksic, Nacer Chadli, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Deniz Dilmen, Enzo Crivelli

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gol: Alexandru Maxim (dk. 32 pen.) (Gaziantep FK)

Sarı kart: Carlos Ponc (Başakşehir)

(İHA)

Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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