Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Denizlispor: 2 (Maç Sonucu)

01.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:15

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Denizlispor puanını 17'ye yükseltirken, Gaziantep FK ise 16 puanda kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)



51. dakikada Oğuz Ceylan'ın ortasında ceza sahası içinde Kayode'nin kafa vuruşunu kaleci kurtardı.



54. dakikada Denizlispor savunmasının hatasında topla buluşan Kayode, kaleci Stackhowiak'ı çalımlayarak topu ağlara gönderdi. 1-0



58. dakikada Denizlispor, Sacko'nun uzaktan attığı golle skoru eşitledi. 1-1



85. dakikada gelişen Denizlispor kontratağında Bergdich'ın pasında topla buluşan Sacko meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2



Stat: Gaziantep Kalyon



Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, İsmail Şencan xx, Samet Çiçek xx



Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xxx, Papy Djilobodji xx, Kana Bıyık xxx, Alin Tosca xx, Güray Vural xx, Jefferson xx, Diarra xx, Furkan Soyalp xx (Chibsah dk. 77 x), Kayode xxx, Twumasi xx (Pawlowski dk. 76 x)



Yedekler: Lontigkin, Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Olkowski, Hasan Yurtseven, Ali Taş, Kenan Özer,



Teknik Direktör: Marius Sumudica



Denizlispor: Stackhowiak xxx, Sapunaru x (Oğuz Yılmaz dk. 48 xx), Mustafa Yumlu xxx, Lopez xx, Bergdich xxx, Aisatti x, Barrow xx, Sackey xxx (Zeki Yavru dk. 87 ?), Sacko xxx (Oscar dk. 89 ?), Olcay Şahan xx, Rodallega xx



Yedekler: Tolgahan, Kadir, Emre, Sedat, Recep Niyaz, Mehmet Akyüz, Burak Çalık



Teknik Direktör: Mehmet Özdilek



Goller: Kayode (dk. 54) (Gaziantep), Sacko (dk. 58 ve 85) (Denizlispor)



Sarı kartlar: Furkan Soyalp, Oğuz Ceylan, Chibsah (Gaziantep), Sackey, Aissati, Bergdich, Lopes, Barrow (Denizlispor) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA