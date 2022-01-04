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Süper Lig ertelenecek mi? İlk atak Beşiktaş'tan geldi

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Toplam 7 futbolcusunda koronavirüs tespit edilen Beşiktaş, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den bu hafta oynanacak lig maçının ertelenmesini ve 2. yarının 15 gün sonra başlamasını talep etti.

Antalyaspor ile oynanacak Süper Kupa için Katar'da bulunan Beşiktaş, tüm takımlarda artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle Süper Lig'de ikinci yarının 15 gün geç başlatılması yönündeki talebini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti.

Süper Lig ertelenecek mi? İlk atak Beşiktaş'tan geldi

NİHAT ÖZDEMİR'LE GÖRÜŞTÜ

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Nihat Özdemir ile bir görüşme yaptığı ve her kulüpte artış gösteren koronavirüs vakaları doğrultusunda Süper Lig'de ikinci yarının 15 gün geç başlaması talebini ilettiği öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu, talebi değerlendirmeye almaya hazırlanırken Beşiktaş cephesi de gelecek cevabı bekliyor.

KATAR'A GİTMEDİ

Toplam 7 futbolcunun yanı sıra personelde de Covid-19 vakalarının yaşandığı Beşiktaş'ta daha önce Covid-19 geçiren Başkan Ahmet Nur Çebi'nin hafif bir rahatsızlık hissiyatı nedeniyle Katar'a gitmediği belirtildi.

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