Süper Lig ekibi Gaziantep'in başkanı Büyükekşi, sezon sonunda başkanlığı bırakacağını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig ekibi Gaziantep'in başkanı Büyükekşi, sezon sonunda başkanlığı bırakacağını açıkladı

Süper Lig ekibi Gaziantep'in başkanı Büyükekşi, sezon sonunda başkanlığı bırakacağını açıkladı
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, sezonun bitmesiyle birlikte olağan seçimli kongrenin gerçekleştirileceğini ve görevi bırakacağını bildirdi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, sezonun bitmesiyle birlikte olağan seçimli kongrenin gerçekleştirileceğini ve görevi bırakacağını bildirdi.

Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, kulübün Süper Lig'e yükselmesinin ardından Onursal Başkan Adil Sani Konukoğlu'dan sonra başkanlığa seçildiğini hatırlattı.

Görev sürelerinin sonuna geldiklerini belirten Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bir Gaziantepli olarak, yıllarca şehrime ve ülkeme daha çok ticari ve ekonomik konularında hizmet eden birisi olarak, geçtiğimiz yıl kulübümüzün başkanlığına seçildim. Kulüp tarihimizin ilk Süper Lig yılını 8. sırada tamamlayıp, şu anda da zorlu pandemi koşullarına rağmen Avrupa hedefleyecek bir konuma gelmeyi başardık. Elbette ki göreve ilk geldiğim gün de belirttiğim gibi bu bir bayrak yarışıdır ve Gaziantep şehrine hizmet aşkıyla yapılan bir görevdir. Yönetim kurulumuzdaki tüm arkadaşlarımızla, şehrimizin önde gelenleriyle 2 yıllık süreçte önemli işler başardığımıza inanıyorum. Kulübümüzün tüzüğü gereği 2 yıl da bir olarak olağan seçimli genel kurul yapılması gerekiyor. Bizler de bu bayrak yarışını tamamladığımızı ve göreve yeni arkadaşların gelerek takımımızın ilerlemesini istiyoruz.???????"

Olağan seçimli genel kurulun 25 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması durumunda da 2 Haziran'da yapılacağını dile getiren Büyükekşi, görev süreleri sona erinceye kadar çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

Boupendza: Lemina bana Galatasaray'a transfer olmam gerektiğini söyledi
Boupendza: Lemina bana Galatasaray'a transfer olmam gerektiğini söyledi
Rosier'in takım arkadaşlarına yaptığı su şakası pahalıya mal oldu
Rosier'in takım arkadaşlarına yaptığı su şakası pahalıya mal oldu
Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, cami provokasyonu sonrasında emekliliğini istedi
Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, cami provokasyonu sonrasında emekliliğini istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Antonio Guterres
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Töre Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süper Lig ekibi Gaziantep'in başkanı Büyükekşi, sezon sonunda başkanlığı bırakacağını açıkladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 15:30:42. #1.14#

title