Süper Lig: Denizlispor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

28.09.2019 16:09

Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)



11. dakikada ceza alanı dışından yapılan ortada topu düzeltip önüne alan Rodallega'nın şutu yandan az farkla auta gitti.



18. dakikada kullanılan kornerde ceza alanı içinde yaşanan karambolde Hajradinovic, kayarak yaptığı vuruşla topu direğin yanından ağlara gönderdi. Ancak maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, öncesinde Sacko'ya faul yapıldığını gerekçe göstererek golü iptal etti.



27. dakikada Murawski'nin uzun pasında ceza alanı önünde topla buluşan Rodallega'nın aşırtma vuruşunu kaleci Fatih son anda kornere çeldi.



45. dakikada Sacko'nun ceza alanı sağ çaprazından yerden yaptığı ortaya Rodallega'nın vuruşunda top savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.



Stat: Denizli Atatürk



Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Deniz Caner Özaral xx



Denizlispor: Stachowiak xx, Lopes xx, Sapunaru xx, Oğuz Yılmaz xx, Zakarya xx, İsaac Sackey xx, Murawski xx, Sacko xx, İsmail Aissati xx, Barrow xx, Rodallega xx



Yedekler: Tolgahan Acar, Mustafa Yumlu, Mbamba, Sedat Şahintürk, Mehmet Akyüz, Estupinan, Recep Niyaz, Keremcan Akyüz, Zeki Yavru, Olcay Şahan



Teknik Direktör: Yücel İldiz



Kasımpaşa: Fatih Öztürk xx, Veysel Sarı xx, Youssef xx, Aytaç Kara xx, Hafez xx, Pavelka xx, Khalili xx, Thiam xx, Hajradinovic xx, İlhan xx, Mustafa xx



Yedekler: Ramazan Köse, Uğurcan Yazğılı, Yusuf Erdoğan, Heintez, Olivier, Çağtay Kurukalıp, Fernandes, Furkan Çetinkaya, Özgür Çek, Azad Toptik



Teknik Direktör: Kemal Özdeş - DENİZLİ

Kaynak: İHA