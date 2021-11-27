Süper Lig'de süper derbi! Antalyaspor, devlere kök söktüren Alanyaspor'a gol oldu yağdı

Nuri Şahin'in göreve gelmesiyle yükselişe geçen Antalyaspor, Akdeniz derbisinde Alanyaspor'u farklı mağlup etti. Kırmızı-Beyazlılar, Alanyaspor'u 3-0'lık skorla geçti.

KIRMIZI KART ÇIKTI

40'ta Bünyamin Balcı perdeyi açtı. 65'te Tayfur Bingöl, küfürden dolayı ikinci sarı kartı gördü, oyundan atıldı. Sonrasında maç koptu. 68'de Mukairu farkı 2'ye yükseltti. 90'da Floranus fişi çekti.

HEPSİNİ YENDİ

Alanyaspor Bülent Korkmaz yönetiminde bu sezon devlere kök söktürdü. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı yenen Alanya'nın Antalya karşısında gösterdiği performans bir hayli şaşırttı.

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