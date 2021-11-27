Süper Lig'de süper derbi! Antalyaspor, devlere kök söktüren Alanyaspor'a gol oldu yağdı - Haberler Spor
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Süper Lig'de süper derbi! Antalyaspor, devlere kök söktüren Alanyaspor'a gol oldu yağdı

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Süper Lig'de süper derbi! Antalyaspor, devlere kök söktüren Alanyaspor'a gol oldu yağdı

Antalyaspor, evinde ağırladığı Alanyaspor'u derbide Bünyamin, Mukariu ve Floranus'un golleriyle 3-0 mağlup etti. Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, son dört maçta üçüncü galibiyetini aldı.

Nuri Şahin'in göreve gelmesiyle yükselişe geçen Antalyaspor, Akdeniz derbisinde Alanyaspor'u farklı mağlup etti. Kırmızı-Beyazlılar, Alanyaspor'u 3-0'lık skorla geçti.

Süper Lig'de süper maç! Antalyaspor, devlere kök söktüren Alanyaspor'a derbide gol yağdırdı

KIRMIZI KART ÇIKTI

40'ta Bünyamin Balcı perdeyi açtı. 65'te Tayfur Bingöl, küfürden dolayı ikinci sarı kartı gördü, oyundan atıldı. Sonrasında maç koptu. 68'de Mukairu farkı 2'ye yükseltti. 90'da Floranus fişi çekti.

Süper Lig'de süper maç! Antalyaspor, devlere kök söktüren Alanyaspor'a derbide gol yağdırdı

HEPSİNİ YENDİ

Alanyaspor Bülent Korkmaz yönetiminde bu sezon devlere kök söktürdü. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı yenen Alanya'nın Antalya karşısında gösterdiği performans bir hayli şaşırttı.

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