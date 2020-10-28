Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

28.10.2020 11:41 | Son Güncelleme: 28.10.2020 11:45
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 30, 31 Ekim ve 1, 2 Kasım tarihlerinde oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

30 Ekim Cuma

20.00 Fatih Karagümrük - BB Erzurumspor: Fırat Aydınus

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

31 Ekim Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol Kulübü: Turgut Doman

16.00 Göztepe - A. Alanyaspor: Volkan Bayarslan

19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

1 Kasım Pazar

13.30 Ç. Rizespor - HK Kayserispor: Koray Gençerler

16.00 İH Konyaspor - M. Başakşehir: Halil Umut Meler

19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Atilla Karaoğlan

2 Kasım Pazartesi

20.00 FT Antalyaspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

20.00 A. Hatayspor - DG Sivasspor: Yasin Kol

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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