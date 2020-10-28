Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 30, 31 Ekim ve 1, 2 Kasım tarihlerinde oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
30 Ekim Cuma
20.00 Fatih Karagümrük - BB Erzurumspor: Fırat Aydınus
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
31 Ekim Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol Kulübü: Turgut Doman
16.00 Göztepe - A. Alanyaspor: Volkan Bayarslan
19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
1 Kasım Pazar
13.30 Ç. Rizespor - HK Kayserispor: Koray Gençerler
16.00 İH Konyaspor - M. Başakşehir: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Atilla Karaoğlan
2 Kasım Pazartesi
20.00 FT Antalyaspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
20.00 A. Hatayspor - DG Sivasspor: Yasin Kol
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı