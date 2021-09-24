KAYSERİ (DHA) - Süper Lig'de 6'ncı haftanın ardından

Haftanın olayı: Türk Futbol Tarihinin en erken golü Muhammet Demir'den geldi

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Süper Lig'de 6'ncı hafta dün akşam oynanan 3 karşılaşma ile sona erdi. Bu hafta oynanan 10 karşılaşmada 25 gol atılırken, 2.5 gol ortalaması yakalandı.

Sezona kötü bir başlangıç yapan GZT Giresunspor, bu sezon ilk golünü 6'ncı haftada atabildi. Henüz galibiyeti bulunmayan Karadeniz ekibi, dün akşam deplasmanda Fenerbahçe'ye 2 - 1 yenildiği maçta sezonun ilk golünü 85'inci dakikada Doukara ile kaydetti.