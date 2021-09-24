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Süper Lig'de 6'ncı haftanın ardından

Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Haberler | Spor
Süper Lig'de 6'ncı haftanın ardından

Süper Lig'de 6'ncı haftanın ardındanHaftanın olayı: Türk Futbol Tarihinin en erken golü Muhammet Demir'den geldiDemir Grup Sivasspor ilk galibiyetini aldıBeşiktaş, Adana Demirspor karşısında 3-0'lık üstünlüğünü koruyamadıGalatasaray'da kötü gidişat Kayseri deplasmanında da devam ettiDiouf...

KAYSERİ (DHA) - Süper Lig'de 6'ncı haftanın ardından

Haftanın olayı: Türk Futbol Tarihinin en erken golü Muhammet Demir'den geldi

Demir Grup Sivasspor ilk galibiyetini aldı

Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında 3-0'lık üstünlüğünü koruyamadı

Galatasaray'da kötü gidişat Kayseri deplasmanında da devam etti

Diouf atmaya, Hatayspor kazanmaya devam ediyor

Alanyaspor'un Bülent Korkmaz ile bileği bükülmüyor

Giresunspor bu sezon ilk golünü attı

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Süper Lig'de 6'ncı hafta dün akşam oynanan 3 karşılaşma ile sona erdi. Bu hafta oynanan 10 karşılaşmada 25 gol atılırken, 2.5 gol ortalaması yakalandı.

Süper Lig'de 6'ncı hafta dün akşam oynanan 3 maç ile geride kaldı. Bu hafta oynanan karşılaşmalarda ev sahibi ekipler 4 galibiyet alırken 3 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Geride kalan haftanın deplasmanda kazanan takımları ise Altay, Demir Grup Sivasspor ve Atakaş Hatayspor oldu.

HAFTANIN OLAYI: TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN ERKEN GOLÜ MUHAMMET DEMİR'DEN GELDİ

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Gaziantep FK, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. 5'inci haftada Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek ligde ilk puanlarını elde eden Başakşehir karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılırken, Gaziantep FK'nın attığı gol, Türk futbol tarihine geçti. Golü 10'uncu saniyede kaydeden Muhammet Demir, Türk futbol tarihinin en erken golüne imza attı. Bu alanda daha önceki rekor, 29 Kasım 2008'de Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanan Eskişehirspor - Denizlispor maçının henüz 12'nci saniyesinde fileleri havalandıran Denizlispor'un Trinidad Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts'a aitti.

BEŞİKTAŞ, ADANA DEMİRSPOR KARŞISINDA 3-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Lider Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Ligin 5'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 2-0 geride tamamlayan ve ikinci yarıdaki golleriyle sahadan 3-2 galip ayrılan Siyah-beyazlılar, konuk ettiği Adana Demirspor karşısında 3-0'lık üstünlüğünü koruyamadı. Ligde 2'nci kez rakipleriyle berabere kalan ve 4 galibiyeti bulunan Beşiktaş, puanını 14'e yükseltti.

Öte yandan Adana Demirspor'un ikinci golünü atan Mario Balotelli'nin golden sonra Beşiktaş yedek kulübesine yönelik hareketi de gerilime neden oldu.

DEMİR GRUP SİVASSPOR İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olan Demir Grup Sivasspor, 5 haftalık galibiyet hasretini sona erdirmeyi başardı. İlk 5 haftada 3 beraberlik 2 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, Malatya deplasmanında 70'inci dakikada Goutas'ın attığı gol ile 1-0 kazanarak ilk galibiyetini elde etti ve puanını 6'ya yükseltti. Sivasspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Yunan stoper Dimitrios Goutas, bu sezon 3'üncü golünü atarken, takımın en skorer ismi konumunda yer alıyor.

GALATASARAY'DA KÖTÜ GİDİŞAT KAYSERİ DEPLASMANINDA DA DEVAM ETTİ

Süper Lig'de sezona 2 galibiyetle başlayan Galatasaray'da son haftalardaki düşüş Yukatel Kayserispor deplasmanında da sürdü. 3'üncü haftada Kasımpaşa ve 4'üncü haftada Trabzonspor deplasmanlarında 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kalarak toplamda 4 puan bırakan sarı-kırmızılı ekip, 5'inci haftada ise iç sahada oynadığı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından 1-0 mağlup ayrılmıştı. Çarşamba günü Kayserispor deplasmanında boy gösteren Galatasaray, sahadan 3-0'lık yenilgi ile ayrılarak son 4 haftada 2'nci yenilgisini aldı ve galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

DIOUF ATMAYA, HATAYSPOR KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de sezona 1 beraberlik 1 mağlubiyet ile giriş yapan Hatayspor, üst üste 4'üncü galibiyetini Göztepe deplasmanında elde etti. 3'üncü haftada Aytemiz Alanyaspor'u 5-0, 4'üncü haftada Çaykur Rizespor'u 2-0, 5'inci haftada Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Akdeniz ekibi, son olarak deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek son 4 haftada 4 galibiyet elde etmeyi başardı. Bu karşılaşmalarda toplam 11 gol atan Hatayspor'da Senegalli forvet Mame Biram Diouf 4 gol 1 asist ile dikkatleri tekrardan üzerine çekmeyi başardı.

ALANYASPOR'UN BÜLENT KORKMAZ İLE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Sezona 3 maçta 1 galibiyet 2 mağlubiyet alarak başlayan Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Bülent Korkmaz'ı getirmişti. Korkmaz ile aradığı çıkışı yakalayan Akdeniz ekibi, tecrübeli teknik adam yönetiminde çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Alanyaspor, 4'üncü haftada iç sahada GZT Giresunspor'u 1-0, 5'inci haftada deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 ve son olarak geride kalan haftada içeride Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Alanyaspor, Bülent Korkmaz yönetiminde çıktığı 3 maçta 9 puanı hanesine yazdırarak haftayı 12 puanla 7'nci sırada tamamladı. Akdeniz ekibi bu 3 maçta 4 gol atarken kalesini gole kapatmayı başardı.

GİRESUNSPOR İLK GOLÜNÜ ATTI

Sezona kötü bir başlangıç yapan GZT Giresunspor, bu sezon ilk golünü 6'ncı haftada atabildi. Henüz galibiyeti bulunmayan Karadeniz ekibi, dün akşam deplasmanda Fenerbahçe'ye 2 - 1 yenildiği maçta sezonun ilk golünü 85'inci dakikada Doukara ile kaydetti.


Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Spor Haberleri
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