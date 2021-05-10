Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de yarın oynanacak 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'de yarın oynanacak 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: Ali Şansalan
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Alper Ulusoy
20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan
20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya
20.30 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Gaziantep-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
20.30 Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler
20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
20.30 Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık
20.30 Gençlerbirliği-Göztepe: Suat Arslanboğa
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar