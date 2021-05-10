Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Süper Lig'de yarın oynanacak 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de yarın oynanacak 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: Ali Şansalan

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Alper Ulusoy

20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

20.30 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Gaziantep-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

20.30 Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

20.30 Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık

20.30 Gençlerbirliği-Göztepe: Suat Arslanboğa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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