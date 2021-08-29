Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 3. haftasında D. G. Sivasspor, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumumda Göztepe'yi ağırlıyor.
Süper Lig'in 3. haftasında D. G. Sivasspor, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumumda Göztepe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gradel'in sol çaprazdan sert şutunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.
10. dakikada ceza yayı içerisindeki Goutas, Fajr'ın sağ kanattan kullanılan kornerde topa yükselerek kafa ile topu ağlarla buluşturdu. 1-0
29. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerim, kafa şutu ile topu kaleyi hedef aldı. Top üstten auta çıktı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Burak Şeker xx, Samet Çavuş xx, Ömer Tevfik Özkoç xx
D.G. Sivasspor: Muammer xx, Ahmet xx, Goutas xx, Camara xx, Uğur xx, Azubuike xx, Hakan xx, Fajr xx, Kayode xx, Gradel xx, James xx
Yedekler: Ali Şaşal, Emre, Cofie, Yatabare, Sefa, Garcia, Kerem, Koray, Ziya, Özkan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Göztepe: İrfan Can xx, Murat xx, Kerim xx, Kahraman xx, Berkan xx, Obinna xx, Soner xx, Baku xx, Ndiaye xx, Halil xx, Jahovic x
Yedekler: Arda, Arslanagic, Kubilay, Beykan, Rodrigues, İdeye, Atakan, Yalçın, Nukan, Tijanic
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Gol: Goutas (dk. 10) (D.G. Sivasspor)
(Oğuzhan Sarzep - Mustafa Koçyiğit - Mert Taha Varol/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı