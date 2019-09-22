Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Gazişehir Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)

22.09.2019 16:09

Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



52. dakikada davunma arkasına havadan gönderilen topa hareketlenen Güray Vural, ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.



66. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Fernando Boldrin'in penaltı noktasına doğru yaptığı ortada Marko Scepovic, topu kafa ile takım arkadaşı Aminu Umar'a gönderdi. Aminu penaltı noktası üzerinde dönerek vuruşunu yapmak isterken meşin yuvarlak savunmanın araya girmesi ile Samudio'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 1-2



76. dakikada kullanılan serbest vuruşta Mykola Morozyuk ortasını altıpas çizgisine doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Braian Samudio kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu. Ancak hakem Serkan Tokat, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.



Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Serkan Tokat xxx, Candaş Elbil xxx, Bilal Gölen xxx



Çaykur Rizespor: Gökhan x, Abarhoun xx, Morozyuk xx, Melnjak xx, Chatziisaias xx, Boldrin xxx, Vetrih x (Samudio dk. 62 xx), Attamah xx, Umar xx, Nil de Pauw x (Sasse dk. 45 x), Scepovic x (Oğulcan dk. 82 ?)



Yedekler: Tarık, Burak, Orhan, Atakan, Barış, Abdullah, Oğuz Kağan



Teknik Direktör: İsmail Kartal



Gazişehir Gaziantep FK: Günay xxx, Armel Kana xx, Papy xxx, Oğuz xxx, Morais xx, Diarra xx (Raman dk. 68 x), Tetteh xxx, Tosca xxx, Twumasi xxx, Güray x (Kenan dk. 84 ?), Muhammet xx (Pawel Olkowski dk. 79 x)



Yedekler: Lodygin, Ulaş, Kubilay, Mehmet Erdem, Furkan, Nogueira



Teknik Direktör: Marius Sumudica



Goller: Muhammet (dk. 12), Twumasi (dk. 16) (Gazişehir Gaziantep FK), Samudio (dk. 66) (Çaykur Rizespor)



Sarı kartlar: Sasse, Attamah (Çaykur Rizespor), Diarra, Oğuz (Gazişehir Gaziantep FK) - RİZE

Kaynak: İHA